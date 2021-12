Podcaster Michel Abdollahi und Redakteur Dimitri Blinski blicken zusammen auf die fast 200 Folgen des Morgen-Podcasts.

Im zweiten Teil des "heute wichtig"-Jahresrückblicks lernen wir den privaten Michel Abdollahi kennen – und wir blicken auf eine besonders umstrittene "heute wichtig" Folge zurück. Außerdem schauen wir uns den Wahlkampf 2021 nochmal an und Michel verrät, wen er 2022 unbedingt interviewen möchte.

