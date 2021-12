Podcaster Michel Abdollahi und Redakteur Dimitri Blinski blicken zusammen auf die fast 200 Folgen des Morgen-Podcasts.

"Heute wichtig"-Host Michel Abdollahi und Redakteur Dimitri Blinski unterhalten sich über Interviews, die ihnen noch lange in Erinnerung geblieben sind. Dazu gehören auf jeden Fall die Gespräche mit Christian Linder und Karl Lauterbach, vor allem aber solche, wie das in Folge 1, mit einer Intensivkrankenschwester.

