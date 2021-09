Wer steckt hinter falschen oder verleumderischen Posts in sozialen Medien? Im Podcast erklärt eine Expertin, welche Rolle sogenannte Bots spielen – und was man gegen Hass im Netz tun kann.

"Sieben von zehn Posts über Angela Merkel sind zumindest teilweise falsch", sagt Barbara Costanzo im Podcast "heute wichtig". Die Psychologin verantwortet den Bereich "Social Engagement" bei der Deutschen Telekom und analysiert auch, woher Falschmeldungen und Hassnachrichten kommen. Immer mehr fällt ihr auf, dass Fake-News von sogenannten Bots produziert werden – also von programmierten Systemen, die automatisch "Likes" setzen, kommentieren oder ganze Posts. Das führt dann dazu, dass ein Post mit vielen Likes glaubwürdig erscheint, obwohl er keiner realen Person gefällt.

Mehr Zivilcourage

Damit aus den sozialen, keine asozialen Netzwerke werden, müssten auch die sogenannten "Mitleser:innen" etwas tun, so Costanzo. "Ich wünsche mir, dass Menschen aufstehen. Ich wünsche mir, dass Menschen Zivilcourage zeigen und es nicht einfach hinnehmen, dass die digitale Welt, die immense Vorteile für uns alle hat, so manipuliert wird und so verdreckt wird, dass wir uns dort nicht wohlfühlen."

Keine China-Strategie

Außerdem geht es im Podcast um die deutsche Außenpolitik. "Das Verhältnis Europäische Union, USA und China – das ist in meinen Augen die größte Herausforderung. Hat im Moment überhaupt keine Rolle gespielt", sagt die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger im "heute wichtig"-Interview. Aus ihrer Sicht haben die Parteien aus Angst das Thema EU im Wahlkampf weitestgehend ausgelassen.

Mit Blick auf den Wahl-Sonntag ist für Leutheusser-Schnarrenberger nur eins klar: es wird keine GroKo geben, ansonsten sagt sie: "Ich glaube, jede Dreierbildung ist ein Wechsel und ein Aufbruch." Aus ihrer Sicht wird der Klimawandel uns allen mehr abverlangen und das müssten die Parteien offen und ehrlich so auch kommunizieren.