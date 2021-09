Alle Züge stehen still, weil die kleine GDL es will

Die Bahn legt der Lokführergewerkschaft ein neues Angebot vor. Warum ist die GDL überhaupt so radikal in ihren Streiks und was ist das Motiv des GDL-Vorsitzenden Claus Weselsky?

So abonnieren Sie unseren Podcast:

Verpassen Sie keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de

Die GDL hat aktuell etwa 37.000 Mitglieder, die größere Bahn-Gewerkschaft EVG etwa 184.000. Letztere beteiligt sich nicht am inzwischen dritten Streik. Worum geht's der kleineren, aber so mächtigen GDL wirklich? Im Podcast "heute wichtig" sagt stern-Redakteur Daniel Bakir: "Die GDL versucht auf Zeit zu spielen, möglichst hart mit der Bahn zu verhandeln und in der Zwischenzeit möglichst viele neue Mitglieder zu gewinnen, um in möglichst vielen (Bahn-)Betrieben die Oberhand zu gewinnen." Denn die Deutsche Bahn besteht insgesamt aus etwa 300 Betrieben – und aktuell hat die GDL nur in etwa 20 Betrieben die Mehrheit.

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Deutschlands marodes Gesundheitssystem

Im Rahmen der stern-Serie "Neustart Deutschland" beschäftigen wir uns mit den großen Themen vor der Bundestagswahl. Heute: Gesundheit. Auch auf diesem Gebiet muss sich in diesem Land noch so einiges tun. stern-Redakteur Andreas Hoffmann erklärt im Gespräch mit Michel Abdollahi, wo die größten Lücken sind, und kritisiert: "Wir haben eines der teuersten Gesundheitswesen der Welt – wir geben pro Jahr etwa 24 Milliarden Euro aus. Das Problem ist nur: Wir machen das so schlecht, dass wir auf der einen Seite Mangel haben und auf der anderen Seite trotzdem Geld verschwenden."