Ilka Bessin rechnet mit Politik ab: "Was am meisten fehlt, ist der Respekt vor einfacher Arbeit"

Komikerin Ilka Bessin glaubt nicht daran, dass Politiker:innen die großen Probleme unserer Gesellschaft verstehen können. Denn wer etwas ändern will, sagt sie, muss die Not selbst erlebt haben.

Ilka Bessin ist Komikerin, Schauspielerin, Synchron-Sprecherin, war früher mal die "Cindy aus Marzahn" und ist heute Teil des Teams der Satiresendung RTL Top News. Und seit einiger Zeit nutzt sie ihre Aufmerksamkeit, um auf die Pflegekrise in Deutschland hinzuweisen. Denn seit ihr Vater vor einiger Zeit selbst zum Pflegefall wurde und schließlich verstarb, weiß sie um die Situation in deutschen Pflegeeinrichtungen. Ändern kann nur, wer so etwas selbst erlebt hat, sagt Bessin. "Politiker haben nicht das Gefühl, mal arm gewesen zu sein, oder am Existenzminimum zu leben, deswegen wird sich dahingehend in meinen Augen nie etwas ändern."

