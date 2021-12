Schauspieler Jannik Schümann spielt in der "Sisi"-Neuverfilmung die Hauptrolle

An Weihnachten kleben viele Menschen mehr als sonst vor dem Fernseher. Besonders beliebt: Klassiker wie "Kevin allein Zuhaus", "Der kleine Lord" oder natürlich "Sissi". Im Podcast berichtet Schauspieler Jannik Schümann über die Neuverfilmung von "Sisi".

Weihnachtszeit ist Fernsehzeit! Von Heiligabend bis Neujahr ist das TV-Programm jedes Jahr prall gefüllt mit Film- und Serienhighlights. Ein besonderer Höhepunkt 2021: Die Neuauflage von Sisi. Michel Abdollahi unterhält sich mit Hauptdarsteller Jannik Schümann über Familientraditionen, Nervenzusammenbrüche am Set und darüber, wieso Schümann Silvester dieses Jahr vermutlich im Keller verbringt. Sisi läuft am 28., 29. und 30. Dezember jeweils um 20.15 Uhr auf RTL und vorher bereits auf RTL+.

