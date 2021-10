Nach dem ersten Vorsondierungs-Marathon am Wochenende ist für den Kabarettisten Florian Schroeder klar: "Der Wille, miteinander ins Bett zu gehen, auch in ungewöhnlichen Konstellationen, scheint sehr groß zu sein."





Alle Partner wollen ganz fair miteinander umgehen, keine Informationen an die Öffentlichkeit durchstechen – doch die SPD hat schon signalisiert: Wir wollen möglichst schnell in Dreierverhandlungen einsteigen. Bis Dienstag laufen die Vorsondierungen noch, Zeit also, die politische Lage etwas zu sortieren.

Im Podcast "heute wichtig" spricht der Kabarettist und Politkenner Florian Schroeder mit Host Michel Abdollahi über die Rolle von Markus Söder, Tipps von Martin Schulz und die Ähnlichkeit innerhalb der Citrus-Connection. "Ich bin erstaunt, dass immer alle so die Unterschiede zwischen Grünen und FDP so betonen, ich finde die sind nicht so weit voneinander entfernt. Das Milieu ist recht ähnlich. Das sind in der Regel bessergestellte Leute, die ne Menge Geld verdienen, denen es eigentlich gut geht."

Ein Staat verkauft seine Maseratis

Suchen Sie vielleicht noch einen Luxuswagen? Dann kommt hier das Angebot: gut gepflegt, ganz wenige Kilometer auf dem Tacho – und aus erster Hand! Der Inselstaat Papua-Neuguinea möchte rund 40 Maseratis verkaufen – denn die braucht dort keiner mehr. Ursprünglich wurden die Luxuswagen für den Apec-Gipfel, ein Wirtschaftstreffen angeschafft. Problem: Es fehlt an gutausgebauten Straßen und Werkstätten. Außerdem lebt im Land rund die Hälfte der Menschen in extremer Armut, was dort gebraucht wird, ist sauberes Trinkwasser.