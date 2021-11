"Zur Freiheit gehört, dass jeder an den Irrsinn glauben darf, an den er glauben will", sagt der Kabarettist Florian Schroeder im "heute wichtig"-Podcast

Mitten in der vierten Corona-Welle tobt neben dem Virus auch eins heftig wie nie: Die Debatte um Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Dabei verwechseln manche Ungeimpfte das Recht auf Meinungsfreiheit mit der Erwartung, nicht kritisiert zu werden, so Kabarettist Florian Schroeder.

Verpassen Sie keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.

Tägliche Rekorde bei Fallzahlen und Inzidenzen – trotzdem zögern einige immer noch, sich den Piks gegen Corona verpassen zu lassen. Kabarettist Florian Schroeder hat es satt, dass die Geimpften den Unwillen der Anderen ausbaden müssen. "Warum soll die gesamte Gesellschaft dafür bluten, dass eine gewisse Zahl von Unbelehrbaren sich einfach nicht impfen lassen will? Dann muss man eben einfach mit Einschränkungen leben, das gehört dann dazu", meint er.

Meinungsfreiheit schützt vor Gegenrede nicht

Gefährlich werde es allerdings, wenn von einigen Gruppen gezielt Desinformationen verbreitet würden. "Du kannst alles sagen. Aber wenn du etwas behauptest, das schlicht falsch ist, wird es Leute geben, die dich korrigieren! Gut so!", so Schroeder. Mit fehlender Meinungsfreiheit habe dies nichts zu tun. "Zur Freiheit gehört, dass jeder an den Irrsinn glauben darf, an den er glauben will. Und dass er den öffentlich sagen darf. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Meinung und Hass. Und alles bei dem Menschen diskreditiert und diskriminiert werden, (...) ist von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt."

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Die Lage zwischen der EU und Belarus verschärft sich weiter

Während die Außenminister:innen der EU am Montag in Brüssel über neue Sanktionen gegen Belarus berieten, warten Tausende Geflüchtete immer noch bei Minusgraden im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen auf Hilfe. RTL-Reporter Marc Chmiel ist derzeit im Grenzgebiet unterwegs und beschreibt bei "heute wichtig" das Elend der Menschen, die eigentlich auf ein besseres Leben gehofft haben. Die Menschen an der Grenze hätten oft Tausende Euro für die Reise nach Belarus bezahlt – um am Ende unter Hunger und Durst zu leiden: "Die Kinder mussten offenbar in den letzten Tagen Gras essen, weil sie nichts mehr zu essen und zu trinken hatten."

Gerüchte über eine baldige Grenzöffnung verbreiten sich teils rasend schnell, doch auf die Menschen wartet an der Grenze oft nichts als Enttäuschung. Ein Bild, das auch den Reporter nicht kalt lässt: "Die Situation für die Leute hier, jetzt auch noch bei Temperaturen von unter null Grad, ist echt schwer auszuhalten."