Königsmacher Christian Lindner: Wen hebt die FDP ins Kanzleramt?

Die FDP könnte in den Koalitionsverhandlungen das Zünglein an der Waage spielen. Doch die Regierungsbildung dürfte langwierig werden.

Wie geht es nach der Wahl weiter? Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage von RTL und ntv führt die SPD das Feld an und bleibt auf 25 Prozent, die CDU erholt sich leicht und schafft es – nach einem kurzen Schock am Wochenende – wieder auf 21 Prozent. AfD und FDP sind gleich auf, während die Grünen bei 17 Prozent bleiben. Doch was könnten diese Zahlen am Ende für eine Koalition bedeuten? Wen könnte Christian Lindner zum Kanzler machen, sollte die Wahl bei der FDP liegen?

"Wenn wir uns ernst nehmen wollen, brauchen wir ein Digitalministerium"

Das haben wir übrigens auch die FDP gefragt. In der Serie "Die zweite Reihe" spricht Michel Abdollahi vor der Bundestagswahl mit Nachwuchspolitiker:innen – heute mit der FDP-Bundestagsabgeordneten Gyde Jensen. Eine ihrer Forderungen: ein Digitalministerium. "Digitalisierung geht nicht wieder weg. Wir müssen uns aber daran gewöhnen, dass wir eine Schnittstelle brauchen, auf der auch politisch alle Stränge zusammenlaufen", sagt Jensen.