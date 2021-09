Junge Wähler:innen – klar, die sind auf Social Media. Das haben inzwischen alle Parteien erkannt. Doch nicht allen gelingt es, diese Wählerschaft auch richtig anzusprechen.

Wie haben sich die Parteien im Online-Wahlkampf geschlagen? Darum geht es vier Tage vor der Wahl im Podcast “heute wichtig”. Host Michel Abdollahi spricht mit der Social-Media-Expertin und Influencer-Beraterin Ann-Katrin Schmitz über die Kampagnen der drei Kanzler-Kandidat:innen – und warum die AfD in den sozialen Netzwerken so große Aufmerksamkeit bekommt.

Baerbock am erfolgreichsten

Schmitz hält von den drei Kandidat:innen die Strategie der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock für am besten. Sie habe auch die meisten Follower, auf Instagram rund 300.000. “Annalena ist sehr persönlich, teilt auch ein bisschen was Privates”, sagt Schmitz. “Wohingegen die beiden anderen richtig plakatieren, das sieht so aus wie platte Wahlplakate, die wir an jeder Litfaßsäule sehen.”

