von Dimitri Blinski Missverstanden und fehldiagnostiziert – so fühlen sich fast vier Millionen Patient:innen in Deutschland, die unter der Erkrankung "Lipödem" leiden. Wie Radiomoderatorin und Podcasterin Laura Larsson.

Unter einem Lipödem versteht man in den meisten Fällen, eine schmerzhafte, meist angeborene Fettverteilungsstörung an den Armen und Beinen. Der einzige Ausweg aus der Krankheit ist nicht nur teuer, sondern auch schmerzhaft: eine OP. Die Radiomoderatorin und Podcasterin Laura Larsson brauchte ganze vier OPs, um das Lipödem einzudämmen. Doch ganz besiegen lässt es sich nicht mehr.

Sie konnte sich nur noch auf den Rücken legen

"Ich musste teilweise in klimatisierte Kaufhäuser, mich dann ne halbe Stunde hinsetzen, weil ich nicht weitergehen konnte und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe: So und jetzt google ich das mal. Diese Symptome, das kann ja nicht stimmen und dann kam Lipödem raus. Ich habe mir alles angeguckt, was dazu gehört. Und ich dachte: Ach herrje, das trifft ja alles auf mich zu, was ich hier gerade lese", sagt Laura Larsson in der 408. Folge des Podcasts "heute wichtig".

Die Symptome waren eindeutig: "Warum so dicke Füße? Was ist das? Ich und konnte mich nur noch auf den Rücken legen", sagt Larsson. Ein weiteres Problem bei der Erkrankung, sie ist nur von Spezialisten feststellbar. Auch ihre Hausärztin wusste nicht, was Laura Larsson hat. Kurz darauf entdeckte Larsson selbst ein Forum für Lipödem-Erkrankte und fand dadurch einen Arzt in Berlin, der sich auf dem Gebiet spezialisiert hatte. "Und da bin ich hingegangen und der hat mir dann sehr gut weitergeholfen, den habe ich aber nur gefunden, weil ich aktiv recherchiert habe", so Laura Larsson über ihren Weg zur Behandlung der Krankheit.

Einzig möglicher Ausweg: eine kostspielige Operation

Die Krankenkasse übernimmt nur die Kosten einer konservativen Therapie. Meistens lindert aber erst eine kostspielige Fettabsaugung das Leid und sorgt wieder für Wohlbefinden im eigenen Körper. Mit einem großen Haken, es kostet ganz schön viel Geld. Laura Larsson verrät: "Das hat mich 20.000 Euro gekostet. Entspannte 20.000 Euro." Ganze vier Mal hat sie sich unters Messer legen müssen, um das Lipödem endlich loszuwerden.

Das Ganze ist aber nicht nur teuer und schmerzhaft, auch die Psyche spielt während den Operationen eine tragende Rolle und hat oft an Larrsons Mindset nagen lassen. "Es war wirklich das schlimmste halbe Jahr und ich hatte auch nach jeder einzelnen OP wirklich mental kein Bock mehr auf die Nächste", gesteht die Podcasterin im Gespräch mit "heute wichtig"-Host Michel Abdollahi. Aktuell hat sie immer noch die Erkrankung und lernt damit zu leben. Ganz geheilt ist man auch nur bedingt, da man zum Beispiel durch eine Hormonveränderung in der Schwangerschaft einen erneuten Schub riskieren könnte. "Es kann tatsächlich sein, dass es auch wieder kommt", sagt Laura Larsson.

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Ihr Abo für "heute wichtig"

Verpassen Sie auch sonst keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: RTL+ Musik, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.