"Dieser Schmerz ist international", sagt die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal zur aktuellen Welle der Hilfsbereitschaft. Und doch sieht man Unterschiede zwischen den Krisen der vergangenen Jahre – aber ist es überhaupt richtig, zu vergleichen?

Auf der anderen Seite freut sich Düzen Tekkal in Folge 226 von "heute wichtig" im Gespräch mit Host Michel Abdollahi über die Hilfsbereitschaft der Menschen und die Solidarität: "Ich habe immer gesagt: Krieg macht ehrlich und es ist das, was wir gegenwärtig sehen. Es fokussiert sich auf einmal alles. Und alle Menschen, die an diesen Grenzen stehen, um vor diesem Krieg zu fliehen, müssen reingelassen werden, egal, welche Hautfarbe sie haben."

Droht eine nukleare Katastrophe in der Ukraine?

Schon zwei Atomkraftwerke sollen die russischen Truppen in der Ukraine eingenommen haben, auf ein Drittes marschieren sie gerade zu. Eines stand sogar kurzzeitig in Brand, nachdem die russische Armee es beschossen hatte. Da tun sich keine schönen Bilder auf. Wir erinnern uns noch an Fukushima, manche sich auch noch an Tschernobyl. Könnte in der Ukraine also bald eine atomare Katastrophe drohen?

"stern"-Journalist Helmut Broeg sagt, eine Explosion wie in Fukushima sei sehr unwahrscheinlich. Auch seien die ukrainischen Atomkraftwerke vor leichtem Beschuss geschützt und in Tschernobyl, ebenfalls von russischen Truppen eingenommen, gehe kaum noch Gefahr aus. Nichtsdestotrotz könnte die russische Übernahme der Atomkraftwerke eine Katastrophe für die Ukraine bedeuten. Denn ist sehr stark angewiesen auf den Strom, der von dort kommt.

