Olaf Scholz hat gute Umfragewerte, aber seine SPD profitiert kaum davon. Wie also wollen die Sozialdemokraten die Bundestagswahl gewinnen? stern-Hauptstadtbüro-Leiter Horst von Buttlar wagt in "heute wichtig" eine Antwort.

In weniger als acht Wochen ist Bundestagswahl und das Ergebnis ist so wenig vorhersagbar, wie selten zuvor. Das liegt vor allem an der neuen Situation, in der keiner der Kandidat:innen einen Kanzler:innen-Bonus mitbringt.

Bester Nebendarsteller Olaf Scholz

Das Wahlkampfteam der SPD plant mit der Strategie: "Merkel ohne Merkel", sagt stern-Hauptstadtbüro-Leiter Horst von Buttlar im Gespräch mit "heute wichtig"-Host Michel Abdollahi. Finanzminister Olaf Scholz wird als Kandidat mit Erfahrung auf der Weltbühne verkauft, jemand, den die Leute kennen, an den sie sich an der Wahlurne erinnern, wenn Merkel plötzlich nicht mehr da ist. Seine bisherige Perfomance schätzt von Buttlar so ein: "Bei den Oscars würde man sagen, bester Nebendarsteller".

Außerdem: Warum die SPD kaum von Scholz' guten Umfragewerten profitieren kann und was die weiteren Ergebnisse des RTL-/ntv-Trendbarometers bedeuten.

Und dann ist da Frage, warum es kaum jemanden interessiert, dass auch Laschet in seinem Buch abgeschrieben hat? "Ich glaube, das Plagiats-Thema ist so langsam durch", so Horst von Buttlar. Welche Koalitionen am Ende wahrscheinlich sind und warum die FDP so hoch pokert, das hören Sie in der heutigen Ausgabe von "heute wichtig".

Belarus-Expertin zum Tod von Aktivist Witaly Schischow

Außerdem geht es in “heute wichtig” um den Tod des belarussischen Oppositionellen Witali Schischow. Die Politikwissenschaftlerin und Belarus-Expertin Olga Dryndova hat Podcast-Host Michel Abdollahi eine Sprachnachricht geschickt.

Die beliebtesten Vornamen

Und ebenfalls in "heute wichtig": Das Schwangerschaftsportal "Babelli.de" hat eine erste Trend-Prognose der beliebtesten Mädchen- und Jungennamen für das Jahr 2021 veröffentlicht. Welche Namen es auf den ersten Platz geschafft haben, erfahren Sie im Podcast.