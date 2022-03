Roman Abramowitsch (Archivbild von 2018) ist wohl der bekannteste russische Oligarch, der viel Zeit in London verbringt

"An ihren Händen klebt das Blut von Putins Krieg", sagte der ukrainische Botschafter im britischen Parlament. Gemeint hat er: Oligarchen. Doch Premier Boris Johnson kommt nicht voran mit den Sanktionen gegen die Superreichen. Traut er sich nicht oder sind ihm die Hände gebunden?

Die britische Hauptstadt wird als "Londongrad" bezeichnet, denn hier fühlen sich vor allem superreiche Russen sehr wohl, wie Großbritannien-Korrespondent Uli Oppold berichtet: "Es gibt ganze Straßenzüge, die hier in der Hand von reichen Russen sind, zum Beispiel der Eaton Square, der wird auch als Roter Platz bezeichnet, im Stadtteil Kensington. Man spricht von zehn Milliarden Euro, die Oligarchen in der britischen Hauptstadt angelegt haben." Und genau diese Oligarchen sollen nun sanktioniert werden, wegen ihrer Nähe zu Wladimir Putin.

Sanktionen sind gar nicht so einfach durchzusetzen

Der wohl bekannteste unter ihnen: Roman Abramowitsch. Laut Flugdaten hat er seine zahlreichen Privatjets alle nach Russland, oder zumindest in die Umgebung bringen lassen. Unser Großbritannien-Korrespondent Uli Oppold sagt, dass sich Abramowitsch sogar ganz nach Russland zurückziehen möchte. Eher eine freiwillige Geste – denn die meisten wohlhabenden Russen kann man gar nicht zur Ausreise zwingen. "Wenn man hier zwei Millionen Pfund investiert, dann bekommt man ein goldenes Investoren-Visa, das heißt man kann hier unbegrenzt leben. (...) Wenn man dieses Visum hat und hier über 180 Tage im Jahr lebt und das fünf Jahre lang, dann hat man den Anspruch, sich auf die britische Staatsbürgerschaft zu bewerben. Deshalb bringen dann auch Sanktionen gegen Russen nichts mehr, weil die ziehen dann ihren britischen Pass raus", so Oppold in der 225. Folge von "heute wichtig".

Sind Waffenlieferungen an die Ukraine richtig?

2700 Flugabwehrraketen hat die Bundesregierung der Ukraine jetzt zugesichert. Dazu kommen 1000 Panzerabwehrwaffen, sowie 500 Boden-Luft-Raketen. Seit ihrer Zusage für 5000 Helme vor einer Woche hat die Bundesregierung einen komplett anderen Kurs eingeschlagen: Sie liefert jetzt tatsächlich schwere Waffen an die Ukraine. Die Frage ist nur: Ist das wirklich der richtige Weg immer weiter Waffen zu liefern? Der Militärexperte der Bundeswehr-Universität München Carlo Masala sagt: Definitiv! Jeder souveräne Staat, der angegriffen wird, habe ein Recht auf Selbstverteidigung. Nur seien die Möglichkeiten der Bundeswehr mit ihrer letzten Lieferung so gut wie aufgebraucht.

