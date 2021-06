Egal, ob geimpft oder (noch) ungeimpft: Die Delta-Variante kann einem gerade Sorge bereiten. Portugal und Russland sind ab Mitternacht Virusvarianten-Gebiete. Was kommt noch auf uns zu? Und ist unser Sommerurlaub in Gefahr?

Erst gestern gab es neue beunruhigende Nachrichten zur Delta-Variante, dieses Mal aus Russland: In Moskau sind nach offiziellen Zahlen innerhalb von 24 Stunden so viele Menschen an Covid-19 gestorben wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Und auch in Portugals Hauptstadt Lissabon gehen mittlerweile mehr als zwei Drittel aller Covid-19-Fälle auf die ansteckendere Delta-Variante zurück.

Das Ende des Sommerurlaubs?

Ab Mitternacht zählen nun auch Portugal und Russland zu den sogenannten Virus-Variantengebieten; Großbritannien ist ohnehin schon länger auf der Liste des Robert Koch-Instituts. Wer nicht deutscher Staatsangehöriger ist oder dauerhaft hier lebt, darf aus diesen Ländern nur noch unter ganz bestimmten Bedingungen nach Deutschland einreisen. Und für alle Einreisenden, also auch für Urlauber:innen, gilt ausnahmslos eine Quarantänepflicht von zwei Wochen. Freitesten ist nicht mehr möglich. Ein Reiseanbieter hat deshalb gestern schon rund 270 deutsche Touristen aus Portugal zurückgeholt.

Alles erinnert an die Berichte aus dem vergangenen Jahr: abgebrochene Urlaube wegen des Virus – und Touristen, die in Sonderflügen nach Deutschland zurücktransportiert werden. Ist das nun schon der Beginn der vierten Welle in Europa? Oder steht uns doch noch ein halbwegs unbeschwerter Sommer hervor? Im “heute wichtig”-Podcast spricht Michel Abdollahi dazu mit Virologe Dr. Martin Stürmer, der in Frankfurt sein eigenes Labor für Mikrobiologie leitet.