Sollte Deutschland Waffen an die Ukraine liefern? Wäre das ein Fehler? Ein Streitgespräch der stern-Journalisten Steffen Gassel und Lorenz Wolf-Doettinchem über Putin, Deutschlands Rolle in der Nato und Konsequenzen aus der deutschen Geschichte.

Es ist eine große Frage, die sich die Ampel-Regierung da gerade stellen muss. Sollte Deutschland angesichts des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze Waffen an die Ukraine liefern? Länder wie die USA oder Großbritannien haben dies bereits getan, um die Verteidigungsbereitschaft der Ukraine zu erhöhen, aber auch um Einigkeit der Natomitglieder zu demonstrieren. Deutschland aber verweigert diesen Schritt bisher – auch aus einer historischen Verantwortung heraus. Die Verbündeten beäugen das Verhalten Berlins mit Unverständnis.

Auch die drei Parteien der Ampel-Koalition sind uneins in dieser Frage. Grund genug, in Folge 202 von "heute wichtig" dieses drängende Thema zu diskutieren. stern-Auslandsressortleiter Steffen Gassel ist für Waffenlieferungen: "Die russische Armee an der ukrainischen Grenze ist nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine, sondern Putin versucht damit, die stabile Ordnung, die den Frieden in Europa seit über 70 Jahren garantiert, ins Wanken zu bringen. Darauf sollte Deutschland entschiedener reagieren." Der Politik- und Wirtschaftsredakteur Lorenz Wolf-Doettinchem dagegen argumentiert: "Putin ist militärisch total überlegen – da machen jetzt auch ein paar deutsche Waffen keinen Unterschied aus. [...] Wenn wir etwas riskieren wollen, dann sollten wir Putin den Geldhahn abdrehen. Das beeindruckt ihn vielleicht, aber das wäre für uns natürlich ein hoher Preis der Solidarität."

19-jähriger Student ärgert Elon Musk

Ein Bot, der Flugdaten ausliest und damit die genaue Position von Flugzeugen dokumentiert. Mit dieser Idee hat ein 19-jähriger Student aus Florida sich den reichsten Menschen der Welt zum Feind gemacht: Elon Musk. Auf dem Twitter-Account @ElonJet, veröffentlicht Sweeney nämlich sämtliche Starts und Landungen von Musks Privatjet – und das findet Elons Musk natürlich gar nicht toll. 5000 Dollar hat er dem 19-Jährigen daher geboten, wenn dieser den Account löscht. Doch Sweeney denkt nicht dran: Als Antwort forderte er das Zehnfache, 50.000 Dollar, als Unterstützung fürs College und vielleicht sogar für den Kauf eines Tesla, schrieb der Student per Direktnachricht auf Twitter zurück. Seither versucht Musk seine Flugdaten zu blockieren, denn zahlen will er nicht. Doch Sweeney ist es bislang trotzdem gelungen, den Jet zu orten. Vielleicht wäre ein Praktikum für den offenbar talentierten Studenten ja ein sinnvolles Angebot. Von Florida bis nach Texas, wo Elon Musks Privatjet zuletzt getrackt wurde, ist es auch nur ein kurzer Flug.

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

