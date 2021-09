Obama-Wahlkämpfer warnt vor Kopf-an-Kopf-Rennen: Jede Stimme kann Zünglein an der Waage sein

Einen Tag vor der Wahl blicken wir in einer Spezialfolge auf die zurückliegenden Wochen. E ntgegen der weitläufigen Meinung sagt Kampagnenspezialist Julius van de Laar: Das war der spannendste Wahlkampf seit langem.

Langweilig, unspektakulär, bräsig – egal, wen man fragt, dieser Bundestagswahlkampf wurde von vielen Menschen eher negativ bewertet. Selbst in den USA konstatiert beispielsweise die "New York Times" allen Kanzlerkandidat:innen einen Mangel an Charisma und schrieb: "Der Wahlkampf enthüllt, wie fade die beiden Kandidaten für die Nachfolge Angela Merkels sind". Annalena Baerbock ließ die Zeitung gleich ganz unter den Tisch fallen.

Konträr zur diesem Eindruck äußert sich der ehemalige Obama-Wahlkämpfer von 2008 und 2012 und Strategieberater Julius van de Laar. Er erinnert: "Wir hatten diesen unfassbar volatilen Wahlkampf, in dem jede Partei schon einmal ganz vorne und ganz hinten war. Das heißt, es ist echt schwierig, eine Prognose zu machen. In diesem Wahlkampf kann man wirklich sagen: Jede einzelne Stimme kann das Zünglein an der Waage sein."

Für alle Parteien wird es knapp

Welche Partei sich das Kanzleramt sichern kann, steht heute noch in den Sternen. Olaf Scholz dürfte trotz gewisser Intransparenzen bei Wirecard und im Cum-Ex-Skandal gute Chancen haben, verdoppelten sich doch die Umfragewerte der SPD im vergangenen Jahr. Annalena Baerbock scheint ein Großteil der Wählerschaft die Ungenauigkeiten im Lebenslauf sowie fehlende Zitate in ihrem Buch übelzunehmen, die Grünen dümpeln aktuell bei nur noch 15 Prozent, nachdem sie vor wenigen Monaten noch die Union überholt hatten. Und Armin Laschet und seine Union stiegen zuletzt wieder in der Gunst der Wähler:innen, trotz Lachen im Hochwassergebiet und Machtkampf mit Markus Söder.

Wer trifft für uns die richtigen Entscheidungen?

Auch deshalb resümiert Julius van de Laar, dass die Wahl mit nur wenigen Stimmen Unterschied ausgehen könnte. Am Ende käme es für die meisten doch stärker auf die Personalie als auf das Parteiprogramm an, sagt er: "Wir wollen wissen: Was für ein Wertesystem haben diese Kandidat:innen? Wenn es hart auf hart kommt, wenn nachts um drei Uhr der Anruf kommt – sind sie in der Lage, auch auf der Weltbühne zu verhandeln und für uns die richtige Entscheidung zu treffen?"