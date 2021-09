Das Vorurteil, junge Menschen wählten alle grün, wurde spätestens mit der Bundestagswahl von der genannten Gruppe selbst widerlegt. Zumindest zum Teil, denn neben den Grünen war vor allem die liberale FDP populär. Woran liegt das?

Verpassen Sie keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de

Fünf Millionen AfD-Flyer sollen vor der Wahl nicht verteilt worden sein – das hat die Partei schon am Freitag angedeutet. Jetzt hat sich die Sache geklärt: Dahinter steckt das "Zentrum für Politische Schönheit". Das Künstler:innenkollektiv hat extra eine Schein-Firma aufgezogen, den "Flyerservice Hahn", der im Anschluss gleich von mehreren AfD-Kreisverbänden beauftragt wurde, Broschüren zu verteilen. Die vermeintliche Firma hat diese aber nicht verteilt – sondern entsorgt. "heute wichtig" hat deshalb mit dem Gründer des Zentrums für politische Schönheit, Philipp Ruch, gesprochen und ihn unter anderem gefragt: Ist es okay, einer Partei zu schaden, die trotz aller inhaltlicher Differenzen demokratisch in den Bundestag gewählt wurde?

Kanzler Scholz oder Kanzler Laschet? Entscheiden werden das die Kleinen

Adieu, Angela Merkel – Deutschland hat nach 16 Jahren hoffentlich bald einen neuen Kanzler. Doch die Frage, wer das sein wird, werden wohl die kleinen Parteien beantworten. Deshalb treffen sich die Grünen und die FDP heute zu einer ersten sogenannten Vorsondierung, denn: "Die Grünen und die FDP sind gemeinsame Königsmacher – bei denen kommt es darauf an, dass sie sich einigen." Das sagt Philipp Hartewig, neues Mitglied im Bundestag für die FDP und 26 Jahre alt. Ihn hat Host Michel Abdollahi auch gefragt: Sind die Erstwähler:innen auf einmal alle liberal?

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.