Armin Laschet und Markus Söder schenken sich nichts – und so klang der Tweet des bayerischen Ministerpräsidenten nach dem TV-Triell nicht ganz authentisch: "Starker Auftritt und klarer Sieg von Armin Laschet". Mancher vermutet Ironie dahinter.

Manchmal hat man das Gefühl, nicht Armin Laschet ist Kanzlerkandidat der Union, sondern Markus Söder von der CSU. Im Podcast "heute wichtig" sagt stern-Autor Tilman Gerwien: "Markus Söder ist ein Macht-Tier. Er hat selber wahrscheinlich schon das Gefühl, dass er am Kanzleramt gerochen hat." Ja, und diesen Geruch bekommt er einfach nicht mehr aus der Nase. Die beiden haben einen unterschiedlichen Stil: "Es ist wie bei einer Drückerkolonne: Markus Söder ist jemand, der die Türen eintritt. Und Armin Laschet ist jemand, der zart an die Tür klopft", so Tilman Gerwien im Podcast von Host Michel Abdollahi. Am Ende aber dürfte Söder sehr wohl daran interessiert sein, dass Laschet im Kanzleramt landet.

Viele junge Menschen fühlen sich vergessen von Politiker:innen

Was haben Chicken Nuggets mit Innenpolitik zu tun? Beides kommt in einem der zahlreichen Statements vor, die junge Leute an die Initiative "Unmute Now" schicken. Diese fördert Projekte von jungen Menschen, die demokratiestärkend wirken. Außerdem sind Leute wie Fabian Grischkat, Moderator und Aktivist, aktuell auf einer Bustour quer durch Deutschland, um mit anderen jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Grischkat sagt im Gespräch mit "heute wichtig", viele fühlten sich abgehängt und sind deshalb unzufrieden: "Wenn wir uns einen Armin Laschet anschauen, der jegliche Interview-Anfragen ablehnt, die seitens junger Menschen kommen – dann darf man sich nachher einfach nicht wundern, wenn junge Leute enttäuscht sind."