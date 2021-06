Ein Mitarbeiter eines Testcenters in Niedersachsen nimmt einen Abstrich von einer jungen Frau. In Deutschland steigt der Anteil der Delta-Mutante an den Corona-Infektionen.

Nach Ausbrüchen an mehreren Schulen: Was kommt mit der Delta-Variante auf uns zu?

Podcast "heute wichtig" Nach Ausbrüchen an mehreren Schulen: Was kommt mit der Delta-Variante auf uns zu?

Die Delta-Variante des Coronavirus verbreitet sich immer stärker auch in Deutschland. Wie gefährlich ist diese Mutante und wie gut wirken die Impfstoffe gegen sie? Darum geht es im “heute wichtig”-Podcast.

Der Anteil der Delta-Variante an den Sars-Cov-2-Infektionen in Deutschland steigt: Nach neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts liegt er bei sechs Prozent. In mehreren Schulen kam es Medienberichten zufolge zu Ausbrüchen der erstmals in Indien entdeckten Variante, zuletzt in Hamburg und Hildesheim. Wie gefährlich die Variante ist, das schätzt stern-Wissensredakteurin Nicole Simon im Podcast "heute wichtig" ein.

Deutschland ist keine Insel

"Wir leben hier auf keiner Insel, deshalb kann man davon ausgehen, dass sie sich hier auch ausbreiten wird", sagt Simon über die Delta-Variante. Ein besonderes Problem sei, dass die Variante etwas andere Symptome verursache als die vorherrschenden. "Und das wäre tatsächlich das Risiko, dass, wenn man nur einen leichten Schnupfen hat, das eher abtut und sich nicht testen lässt", so Nicole Simon.

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Pute statt Lamm

Außerdem geht es in der Folge um eine Recherche von RTL zu Putenfleisch in Dönern, die laut Karte eigentlich Lamm oder Rind enthalten sollen – und um die Folgen der missglückten Greenpeace-Protestaktion vor dem ersten Spiel der deutschen Elf bei der EM.