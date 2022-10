Aktuell fordern die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Geld. Einige meinen aber, den arbeitsscheuen Beamt:innen geht’s jetzt schon zu gut. Die "Amtsfluencerin" Conny sagt dagegen: Beamte sind alles, nur nicht faul!

Kaffee trinken, Kippchen rauchen und bloß nicht ans Telefon gehen – das sind Vorurteile mit denen "Conny from the Block" in ihren Videos auf Instagram spielt. Sie hat mittlerweile mehr als 100.000 Follower:innen, die regelmäßig ihre sarkastischen Videos anschauen. Im Hauptjob arbeitet sie selbst in der öffentlichen Verwaltung in Berlin und will das Amt attraktiver machen, gerade für junge Menschen. In der 382. Ausgabe des Podcasts "heute wichtig" sagt sie: "Es sind ja Klischees oder ein Image, was existent ist. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das stellt sich der Großteil der Menschen vor, wenn man an eine Behörde denkt." Dem Vorurteil, Menschen im Beamtentum seien faul, widerspricht sie aber grundsätzlich. Denn auch viele Ämter leiden massiv unter Personalmangel, erklärt sie im Podcast: "Die Menschen arbeiten teilweise für zwei bis drei Kolleg:innen mit."

Eine Behörde ist kein Startup

Conny ist auf Messen unterwegs und spricht viel mit der Generation Z. Dabei ist sie aber auch realistisch und verspricht den jungen Menschen nicht zu viel, wie sie im Gespräch mit "heute wichtig"-Redakteur Dimitri Blinski sagt: "Wir sind noch nicht digitalisiert, wir sind noch nicht zu 100 Prozent das Startup aus Berlin-Kreuzberg, was man sich vorstellt. Das muss man einsehen. Dafür haben wir aber auch ganz viele Vorteile." Zu diesen Vorteilen gehört vor allem Kontinuität, auch während der Corona-Zeit. "Der Job gibt einfach Sicherheit, das ist ein Thema, was gerade nach der Pandemie an Bedeutung dazugewonnen hat. Mir kann im Groben und Ganzen nichts passieren in einer Behörde", so Conny. Aber nicht nur die Unkündbarkeit sieht sie als Vorteil: "Wir arbeiten nur für Bürger:innen dieser Stadt, dieser Kommune, dieses Landes, tun also etwas für die Gesellschaft. Wir haben einen Job, der einen Sinn hat."

Die Teilzeit-Influencerin mag ihre Vielfalt im Job

Und wer jetzt die klassischen Beamt:innen vor sich sieht, die hinter Aktenbergen sitzen und den ganzen Tag stempeln – auch das ist ein böses Vorurteil. Bei "heute wichtig" spricht Conny über die Vielfalt an Möglichkeiten: "Die öffentliche Verwaltung ist ein riesengroßer Konzern mit allen möglichen Abteilungen. Man kann Personalgewinnung machen, man kann sagen, ich will Controlling machen, weil ich Bock auf Zahlen habe. Ich kann ins Finanzamt, ins Ordnungsamt, ich kann Leute verheiraten – man muss sich nicht festlegen." Auch als Gärtner:in oder Sozialwissenschaftler:in kann man in einer Behörde arbeiten. Die Möglichkeiten für Quereinsteiger:innen sind nahezu grenzenlos und genau das will Conny zeigen. Deshalb ist ihr Ziel: Mit ihrem Instagram-Account Einblicke in die "Blackbox Amt" zu geben.

