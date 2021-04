Intensivpflegerinnen versorgen auf der Intensivstation am Klinikum Braunschweig einen an Covid-19 erkrankten Patienten

Sie macht Schicht auf einer Intensivstation – seit Monaten. Die Pflegerin Nina Krämer erzählt im neuen Podcast "heute wichtig" mit Michel Abdollahi von ihrem täglichen Kampf gegen Covid-19.

#allemalneschichtmachen – mit diesem Hashtag reagierten Ärzte und Pflegekräfte in sozialen Medien auf die Aktion von 53 Schauspielern, die in satirischen Videos die Corona-Politik der Regierung kritisiert hatten. Die Künstler sollten lieber selbst in einer Klinik mitarbeiten, für Satire sei das Thema zu ernst, so der Tenor von #allemalneschichtmachen. Im neuen "heute wichtig"-Podcast von stern, RTL und ntv spricht Michel Abdollahi mit der Intensivpflegerin Nina Krämer aus Nordrhein-Westfalen über die missglückte Kampagne – und ihre tägliche Arbeit auf einer Covid-Intensivstation.

"Aufgeben keine Option"

Die Lage sei angespannt, sagt Krämer im "heute wichtig"-Podcast. Eine Triage, also die Entscheidung darüber, wem welche Behandlung verweigert wird, finde bereits statt – unter anderem, wenn es um die Verlegung von Patienten in andere Häuser gehe.

"Hier ist es so, dass je nach Alter direkt abgelehnt wird, oder eben bei entsprechenden Vorerkrankungen gesagt wird: Das hat keinen Sinn", sagt Krämer. Obwohl der Beruf sie emotional stark fordere, will sie auf jeden Fall durchhalten. "Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, dass Aufgeben für mich keine Option ist", sagt Krämer.

Ende der Impf-Reihenfolge?

Ein weiteres Thema im "Heute wichtig"-Podcast ist die Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel, wo es unter anderem um die baldige Aufhebung der Impf-Reihenfolge geht. Ein Hausarzt fordert im Podcast, diese nun zügig zu beenden. Außerdem blickt Michel Abdollahi nach Los Angeles: Über den glamourösen Abend der Oscars und die Gewinnerfilme informiert eine RTL-Korrespondentin aus den USA.