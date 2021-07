In "heute wichtig" schaut Podcast-Host Michel Abdollahi nach Australien, spricht über den Drogenreport des Bundeskriminalamtes und mit Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann.

"Es ist völlig klar, dass wir die Verkehrswende nur schaffen, wenn wir sie sozialverträglich machen", sagt Winfried Hermann. Die Landesregierung in Baden-Württemberg will ein Vorbild in Sachen Klimaschutz werden. In "heute wichtig" mit Michel Abdollahi erklärt Verkehrsminister Hermann, warum trotzdem nicht jede und jeder das Auto abschaffen muss.

Was deutsche Verschwörer:innen mit Demos in Australien zu tun haben ...

Außerdem in "heute wichtig": Bei Demonstrationen im fernen Australien sind den Behörden Verbindungen zu Verschwörer:innen aus Deutschland aufgefallen. Aus welcher Gruppe sie kommen und was die Polizei dort besonders erstaunt hat, erfahren Sie in der neuen Podcast-Folge.

... und wie der Drogenhandel zu Corona-Zeiten läuft

Die Pandemie hat dem Drogenhandel in Deutschland nicht geschadet. Wie sich die Statistik im Vergleich zum Vorjahr verändert hat, hören Sie in der neuesten Folge.