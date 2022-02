Für viele Menschen ist das Smartphone zu einem eigenen Körperteil geworden. Andere gehen noch einen Schritt weiter und implantieren sich Mikrochips oder künstliche Organe. Technik-Philosoph Enno Park über technologische Selbstoptimierung, gedankengesteuerte Computer und eine moralische Herausforderung.

Computer per Chip im Kopf mit Gedanken steuern, Mikro-Chips in der Hand, um damit an der Supermarkt-Kasse zu bezahlen, Mini-Prozessoren im Gehirn, um Farben hören zu können. Was nach Science-Fiction klingt, könnte schon bald Wirklichkeit werden, denn immer mehr Firmen beschäftigen sich mit genau solchen Entwicklungen, darunter Neuralink von Elon Musk. Unser Gesprächsgast in Folge 213 von "heute wichtig" findet das mehr als natürlich.

Enno Park ist Informatiker und Technik-Philosoph und hat sich nach jahrelanger Gehörlosigkeit ein Cochlea-Implantat einpflanzen lassen. Seither beschäftigt er sich intensiv, privat wie beruflich, mit Bodyhacking, Transhumanismus und der Zukunft des Menschen. Und er sagt: "Technik ist die Natur des Menschen" und Computer mit Gedanken zu steuern, ist nur eine Frage der Zeit – und erst der Anfang der Möglichkeiten.

Mit Annalena Baerbock im Linienflieger nach Madrid

Erste Reihe rechts, mittlerer Platz in der Businessclass. Hinter ihr: zwei Touristen in Jogginghosen. So ist Außenministerin Baerbock gestern nach Spanien geflogen – in einem Linienflieger. Gelebte Politik oder einfach ein PR-Gag der neuen, "coolen und jungen" Ampelregierung? Man erinnere sich an das Selfie aus den Sondierungsrunden nach der Bundestagswahl. Der Journalist Jan Rosenkranz saß mit Annalena Baerbock im Linienflieger nach Madrid. Er erzählt, wie er den Flug erlebt hat und was dahinter steckt.

So abonnieren Sie "heute wichtig"

Verpassen Sie keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.