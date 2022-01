Queere Kandidat:innen in Fernsehshows, queerfreundliche Gesetze im Koalitionsvertrag, Queerbeauftragte in Unternehmen. Hat es queeres Leben in die gesellschaftliche Mitte geschafft?

"Queersein wird mittlerweile wie ein Trend-Thema wahrgenommen", sagt die Queer- und trans*-Aktivistin Phenix Kühnert. Phenix hat mit 20 Jahren ihren Namen gewechselt und sich für eine Hormontherapie entschieden, seither kämpft sie für die Rechte von Menschen in der LGBTQIA+-Community. Im Februar ist in Großbritannien "Queer History Month" – deshalb spricht Phenix mit "heute wichtig"-Host Michel Abdollahi in Folge 201 auch über die Repräsentation von queeren Menschen im Fernsehen.

Was ist das: queer? "Queer ist ein Sammelbegriff für Personen, deren geschlechtliche Identität und/oder sexuelle Orientierung (wen sie begehren oder wie sie lieben) nicht der heteronormativen Norm entspricht. [...] Als Sammelbegriff ist das Wort sehr offen und bietet vielen Menschen ein Identifikationsangebot." Lesen Sie mehr hier: Diversity Arts Culture

Queere Menschen gerade oft präsent

Die sind dort im Moment verhältnismäßig viel präsent, was Phenix allerdings zwiegespalten sieht: "Die Repräsentation in den Medien ist wahnsinnig wichtig", sagt sie und als sie jung war, hätte sie sich mehr davon gewünscht. Auf der anderen Seite gibt es Phänomene wie das sogenannte "Queerbaiting" oder "Pinkwashing": Wenn queere Lebensrealitäten und Symbolik nur dafür genutzt werden, um Geld zu verdienen. Angelehnt an die Begrifflichkeit des Greenwashing. Ein wenig skeptisch betrachtet sie auch den Koalitionsvertrag. Der enthält einige rechtliche Verbesserungen für queere Menschen, jedoch: "Es ist nur ein Koalitionsvertrag, es ist noch nichts umgesetzt." Bleibt zu hoffen, dass Queerness in Medien und Politik also mehr ist, als ein "Trend-Thema".

Neue Grünen-Spitze vor großen Aufgaben

Die Grünen haben eine neue Führungsspitze. Auf dem Parteitag haben 75,93 Prozent für Ricarda Lang gestimmt, 82,58 Prozent für Omid Nouripour. Die beiden beerben Annalena Baerbock und Robert Habeck, die jetzt Ministerien in der Bundesregierung führen. Doch leicht werden es die Neuen nicht haben. Auf der einen Seite gehören sie zur Ampel-Regierung und auf der anderen müssen sie die Kompromisse vor der Partei-Basis verteidigen, die in einer Regierung eben geschlossen werden. Diese ist nämlich nach wie vor wenig erfreut, dass das Verkehrsministerium an die FDP gegangen ist und das Tempolimit erst mal überhaupt nicht kommt. Politikjournalist Philip Scupin erklärt, wer die Neuen sind und was ihre Wahl für den Kurs der Partei bedeutet.

