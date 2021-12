Fabian Huber lebt berufsbedingt einige Monate im Hotel. Anfangs nur eine Zwischenlösung, entdeckt er nach kurzer Zeit, dass überraschend viele Menschen dieses bequeme, aber doch unpersönliche Kurzzeit-Zuhause für sich nutzen. Wer entscheidet sich dafür?

Vom Ex-Partner, der sich von seiner Freundin getrennt hat, bis zum Geschäftsreisenden – überraschend viele Menschen nutzen Hotels auch als längerfristige Bleibe. Das Leben im Hotel stellt man sich Udo Lindenberg-artig erst mal romantisch und glamourös vor – doch was ist da dran? Bei "heute wichtig" berichtet Autor Fabian Huber von seinen eigenen Erfahrungen und korrigiert gleich das erste Vorurteil: Es ist günstiger als gedacht.

