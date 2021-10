Ein Tweet von Tesla-Chef Elon Musk bringt den ganzen Krypto-Markt durcheinander, während gleichzeitig ein Staat wie Venezuela versucht, seine Hyperinflation mit einer Kryptowährung zu bekämpfen. Sind Bitcoins nur ein Hype oder gekommen, um zu bleiben?

Wie funktioniert eigentlich das System Bitcoin und wie sicher ist diese digitale Währung? Im Gespräch mit Michel Abdollahi sagt Prof. Philipp Sandner im Podcast "heute wichtig": "Mit Glücksspiel hat das nichts zu tun". Sandner leitet das Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance & Management und ist überzeugt, dass der Bitcoin uns in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten erhalten bleibt. "Es wird nicht mehr als 21 Millionen Bitcoins geben und wenn man verstanden hat, was diese digitale Knappheit ausmacht, [...] kommt man zu dem Ergebnis: es könnte so etwas werden, wie digitales Gold."

Die Kryptowährung ist für viele schwer zu begreifen, da sich alles digital abspielt. Doch genau das ist der Vorteil, ist sich Prof. Sandner sicher: "Bitcoin ist dezentral, das heißt Bitcoin ist ein Protokoll, ein Computerprogramm, was auf zehntausenden von Rechenknoten weltweit läuft. Dementsprechend hat es keine zentrale Instanz, keine ladungsfähige Anschrift, keine Firma, keine Stiftung, nichts, sondern es ist dezentral, pure Technologie. Und deswegen gelang es bisher niemandem, den Bitcoin in irgendeiner Weise abzuschalten." Natürlich sollte man sich, wie bei jeder Anlage, gut informieren und den Markt beobachten. Ein Tipp vom Experten: Einfach mal mit 20 bis 50 Euro anfangen und ein Gefühl für den Bitcoin bekommen – und dann kann man zusätzlich zu möglichen anderen Anlagen auch Bitcoins kaufen.

Wird Julian Assange an die USA ausgeliefert?

Ein Gericht in London befasst sich heute mal wieder mit Julian Assange – dem Gründer von Wikileaks. Im Podcast "heute wichtig" werden 11 Jahre Gerichtsstreitigkeiten verständlich zusammengefasst. Julian Assange ist unter anderem dafür verantwortlich, dass Wikileaks 2010 hunderttausende von Dokumenten veröffentlicht hat, die zum Beispiel geheime Aktivitäten der USA im Irak und in Afghanistan gezeigt haben. Oder auch dafür, dass 2015 enthüllt wurde, dass selbst Staatschef:innen wie Angela Merkel von den USA abgehört werden. Dennoch ist Wikileaks und auch Assange selbst alles andere als unumstritten.

