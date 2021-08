Unklare Zuständigkeiten, Lieferengpässe und kaum Statistiken – die Luftfilter-Bilanz insgesamt ist verheerend. Im "heute wichtig"-Podcast berichtet Reporter Henning Werle von seiner Recherche und den ernüchternden Ergebnissen.

In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hat am Montag die Schule begonnen, Hamburg zieht im Laufe der Woche nach. Wie haben Politik und Behörden die Ferien genutzt, gerade was die so viel zitierten Luftfilter angeht? Im "heute wichtig"-Podcast berichtet Reporter Henning Werle von seiner Recherche und den ernüchternden Ergebnissen.

Sprinterin fürchtete Verschleppung aus Japan

Die belarussische Olympia-Sportlerin Kristina Timanowskaja hat einen Hilferuf per Video veröffentlicht, kurz danach hat die Polizei am Flughafen in Tokio verhindert, dass die Sprinterin in Begleitung von zwei Sportfunktionären nach Belarus ausreisen konnte. Mittlerweile steht sie unter Schutz der Japanischen Behörden. Alle Hintergründe hören Sie im Podcast.

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Drei Tipps wie man richtig spendet

Außerdem spricht Host Michel Abdollahi in "heute wichtig" mit Andreas Rickert vom gemeinnützigen Beratungshaus "Phineo" darüber, wie man effektiv spendet. Gerade nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW gab es viele Fragen der Zuhörenden, die nun im Interview beantwortet werden.