Was haben Hessen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen gemeinsam? Dort geht unter anderem nächste Woche die Schule wieder los. Dabei gibt es nicht nur wegen Corona viele Unsicherheiten.

Die Sommerferien sind vorbei. Nächste Woche geht in sechs Bundesländern die Schule wieder los – höchste Zeit, dass Michel Abdollahi im Rahmen der stern-Serie "Neustart Deutschland" ein Blick in die Klassenzimmer wirft. Die stern-Bildungsexpertin Catrin Boldebuck und RTL-Politikjournalistin Nadine to Roxel sind sich dabei einig: So kann es nicht weitergehen. Doch bisher haben Kinder und Eltern in Deutschland keine Lobby. Zudem sind viele Schulen zu spät dran. Denn wenn sich die Schulleitung erst einmal Gedanken machen muss, woher man denn jetzt W-lan bekommt, wird es schwierig mit der Digitalisierung. Warum kriegen wir das nicht überall hin?

Erstes Triell mit Scholz, Laschet und Baerbock

Lasset die Spiele beginnen: Am Sonntag werden die drei Kanzlerkandidat:innen das erste Mal im Fernsehen aufeinandertreffen. Moderiert wird das RTL-Triell von Peter Kloeppel und Pinar Atalay. Bevor es losgeht, haben wir Pinar Atalay gefragt, welche Frage sie garantiert nicht stellen wird – und ob SPD-Kandidat Olaf Scholz nun unter besonderer Beobachtung steht.

25 Jahre nach der royalen Scheidung

Am Samstag ist ein besonderer Jahrestag – die Fans des Königshauses werden es wissen: 25 Jahre zuvor ließen sich Prinz Charles und Diana scheiden. Bei "heute wichtig" blicken wir darauf mit Adelsexperte Michael Begasse.