Größer, schneller, profitabler. Das Grundgesetz der Wirtschaft ist, dass sie immer weiter wächst. Muss nicht sein, sagt der Volkswirt Niko Paech. Er plädiert für eine Wirtschaft ohne Wachstum und Verzicht als Schlüssel zu einem zufriedenen Leben. Kann das klappen?

Wie weit würden Sie gehen, um den Planeten zu retten? Aufs Fliegen verzichten? Weniger oder gar kein Fleisch essen? Beides vorstellbar. Aber was ist mit Kleidung? Nichts mehr neu kaufen, lieber Altes flicken. Und Technik: Können Sie sich vorstellen, statt ein neues Smartphone zu kaufen, eher ein altes zu reparieren?

Prof. Dr. Niko Paech sagt: "Wir müssen uns emanzipieren gegenüber der Abhängigkeit von Industrie." Paech ist Volkswirt, gilt als bekanntester Wachstumskritiker Deutschlands und forscht an der Uni Siegen zur von ihm so genannten "Postwachstumsökonomie". Und: Er ist nach eigenen Angaben vor Jahrzehnten ein einziges Mal geflogen, fährt sonst nur Bahn, repariert sein zwölf Jahre altes Notebook, eine vor 20 Jahren gebraucht gekaufte Stereoanlage, flickt seine Kleidung und besitzt kein Smartphone – und ist glücklich damit. In Folge #215 von "heute wichtig" plädiert er für Verzicht als Weg in eine nachhaltigere Zukunft und sagt: "Ein Leben ohne Wachstum heißt nicht, sich weinend in Askese zu üben, sondern die Dosis der Dinge, die wir uns verabreichen, neu auszubalancieren."

Am Samstag ist Hanau-Gedenktag

Morgen ist Gedenktag für Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili-Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Am 19. Februar 2020 wurden sie in Hanau von einem Rechtsextremisten ermordet. Ein weiterer Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt ist künftig alljährlich der 11. März. Innenministerin Nancy Faeser sagte dazu bei einer aktuellen Stunde im Bundestag, der Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung der demokratisch-freiheitlichen Grundordnung. Bleibt nur zu hoffen, dass der Kampf dagegen über das Setzen von Gedenktagen hinausreicht.

So abonnieren Sie "heute wichtig"

Verpassen Sie keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.