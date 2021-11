In der SPD lange belächelt, gescheitert im Kampf um den Parteivorsitz, blamiert durch den eskalierten G20-Gipfel in Hamburg, in Verruf gebracht durch die Cum-Ex- und die Wirecard-Affären. Und dann, auf einmal, wird Olaf Scholz Kanzler. Als wäre all' das einfach an ihm abgeprallt. Das Erstaunlichste daran: Olaf Scholz hat es 2018 genau so vorhergesagt. Er hatte einen Plan und der ist bis ins Detail aufgegangen. Das erzählt Lars Haider , Chefredakteur des "Hamburger Abendblatts". Haider kennt und begleitet Olaf Scholz schon sehr lange und er weiß daher, was wir in den kommenden vier Jahren von Olaf Scholz und seiner Regierung erwarten dürfen. Und wieso Olaf Scholz seine Frau nie "seine Frau" nennt.