Laut einer aktuellen Studie gibt es auf der Welt erstmals seit vielen Jahren mehr Autokratien als Demokratien. Zwar sind nicht alle Autokraten solche Tyrannen wie Wladimir Putin, und doch ist die Demokratie in Gefahr. Ob sie noch zu retten ist, erklärt Demokratie-Experte Dr. Andreas Eberhardt.

Auf den Tag genau acht Jahre ist es her, da fand das sogenannte "Referendum über den Status der Krim” statt. Rund 1,5 Millionen Menschen durften am 16. März 2014, kurz nachdem Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte, darüber abstimmen, ob die Krim an Russland angeschlossen werden soll. Augenzeug:innen berichteten damals von bewaffneten Männern in den Wahllokalen, von Einschüchterungen gegenüber Journalist:innen und zahlreichen Wahlrechtsverletzungen. Eine Wahlmöglichkeit dafür, die Krim als Teil der Ukraine zu belassen, gab es nicht. Demokratie sieht definitiv anders aus. Und doch trifft man auch in Europa immer wieder auf derartige Praktiken. Der Demokratieexperte Dr. Andreas Eberhardt ist Gründer und Direktor der Alfred Landecker Foundation, die sich "dafür einsetzt, die Zukunft demokratischer und offener Gesellschaften zu sichern”. In Folge #233 von "heute wichtig” erzählt er, dass eine der größten Gefahren für die Demokratie die Gewissheit sei, dass alles gut ist – auch in Deutschland. Denn Normalitäten ändern sich schleichend.

Speiseöl statt Klopapier

Neue Krise, neues Objekt, das die Deutschen hamstern wie verrückt: Sonnenblumenöl. Vielerorts wird bereits darum gebeten, nur handelsübliche Mengen einzukaufen. Sonst sei der Bestand bald aufgebraucht. Hintergrund ist, dass die Ukraine mit 51 Prozent und Russland mit 27 Prozent die weltweit wichtigsten Exportländer für Sonnenblumenöl sind. Und wenn etwas knapp wird, dann kaufen die Leute extra viel davon, aus Angst etwas zu verpassen. Doch die Angst nicht mehr braten zu können, ist es nicht alleine, die die Käufe vorantreibt. Es gibt noch eine andere Verwendung: Speiseöl als Treibstoff. Bei den hohen Spritpreisen häufen sich die Meldungen von Menschen, die ihre Autos mit Speiseöl betanken. Bei sehr alten Dieselfahrzeugen geht das tatsächlich, auch wenn es die Lebensdauer des Motors erheblich reduziert, neuere Dieselfahrzeuge müssen sofort mit Motorschäden rechnen. Doch einen positiven Nebeneffekt hat das Ganze: Die Abgase sind lange nicht so schädlich, wie die von Diesel.

