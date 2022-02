Putin erkennt Separatisten-Gebiete in der Ukraine an – wie die USA reagiert

Podcast "heute wichtig" Putin erkennt Separatisten-Gebiete in der Ukraine an – wie die USA reagiert

Putin erkennt die selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk an und stellt die Staatlichkeit der Ukraine infrage. Was haben die USA vor? US-Korrespondent Oliver Beckmeier berichtet.

Der russische Präsident Wladimir Putin erkennt die Separatisten-Gebiete in der Ostukraine an. Es geht um die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk. Laut der Europäische Union verstößt Russland damit gegen internationales Recht. Der EU-Außenbeauftragte und Vizepräsident der Kommission Josep Borrell will deshalb Sanktionen vorbereiten, über die müssen die Mitgliedsländer allerdings noch abstimmen. Auch die USA droht mit Sanktionen.

Dabei ist die Situation in der Ost-Ukraine schon seit Wochen mehr als undurchsichtig – nun, nach der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin von Montagabend, mehr denn je. US-Präsident Joe Biden warnte schon letzte Woche, dass ein Angriff Russlands unmittelbar bevorstehen würde. Dabei berief er sich auf die Geheimdienste, also auf Informationen, die sich durch die Presse nur schwer überprüfen lassen. Dann, pünktlich zum Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz am vergangenen Mittwoch, schien vorerst Ruhe eingekehrt zu sein – bis zum Montag. Der USA-Korrespondent Oliver Beckmeier berichtet aus Washington D.C. und gibt im Podcast "heute wichtig" seine Einschätzung zu dem Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze: Wie reagieren die USA auf einen Einmarsch Russlands? Und wie sieht die Taktik von US-Präsident Joe Biden aus?

Stellen Sie sich vor: Sie haben ein Bahn-Ticket für die erste Klasse gekauft. Sie stehen auf dem Bahnstieg, wollen gerade einsteigen und werden dann ungefragt darauf aufmerksam gemacht, dass sich die zweite Klasse übrigens woanders befindet. Für viele Menschen sind Situationen wie diese alltäglich, denn sie erfahren täglich Rassismus. Florence Brokowski-Shekete ist das in der Bahn genauso widerfahren. Sie spricht im Gespräch mit Michel Abdollahi offen darüber, wie sie persönlich Rassismus erlebt und dass sie selbst bei anderen Diskriminierungsformen in Fettnäpfchen tritt.

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Florence Brokowski-Shekete wurde in Hamburg geboren und ist in Buxtehude von ihrer weißen Pflegemutter großgezogen worden. Im Alter von neun Jahren lebte sie für drei Jahre mit ihren leiblichen Eltern in Nigeria, wo sie als deutsch-sozialisierte Schwarze als Ausländerin gesehen wurde. Über die Dinge, die sie dort und auch zurück in Deutschland erlebte, schrieb sie ihr Buch "Mist, die versteht mich ja!". Besonders als im Jahr 2014 viele Menschen nach Deutschland flüchteten, spürte sie als Schwarze Frau, dass Menschen ihr distanzierter und skeptischer gegenübertraten. "Ich war das 'Mitbringsel' meines weißen Partners – aus dem Urlaub oder aus irgendeiner Erstaufnahmestelle vielleicht gerettet", beschreibt sie die Reaktionen, die ihr häufig entgegenschlugen. Umso wichtiger ist ihr, dass die Menschen für Diskriminierung sensibilisiert werden. Der Black History Month, der jeden Februar gefeiert wird, soll dafür Raum geben. In diesem Monat soll auf die Geschichte, die Erfolge und die Traditionen der Schwarzen Community aufmerksam gemacht werden – und auch auf die Verletzungen, die sie erfährt. Für Florence Brokowski-Shekete bedeutet diese Sensibilisierung, dass die Gesellschaft "ein Bewusstsein dafür bekommt, dass es gewisse Diskriminierungen gibt und sie nicht relativiert werden."

So abonnieren Sie "heute wichtig"