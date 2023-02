Der ehemalige Bodybuilder Ralf Moeller ernährt sich seit vier Jahren vegan. Mit 64 Jahren fühlt er sich fitter denn je: "Der Gorilla und der Elefant sind die stärksten Pflanzenfresser auf der Welt. Jetzt ist noch der Moeller dazu gekommen, als drittes Tier."

In den vergangenen sechs Jahren hat sich die Zahl der Veganerinnen und Veganer in Deutschland fast verdoppelt. Laut der Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse lebten im Jahr 2022 rund 1,58 Millionen Deutsche vegan. Einer von ihnen ist Ralf Moeller. In der 464. Folge des Podcasts "heute wichtig" spricht der ehemalige Bodybuilder mit Host Michel Abdollahi über die Gründe und darüber, wie gesund eine vegane Ernährung sein kann. Im Interview zeigt er seinen Arm und betont: "Selbst mit 64 Jahren ist der Bizeps noch da. Ich fühle mich wirklich fitter."

Der vegane Gladiator – Ralf Moeller ernährt sich vegan

Dabei verurteilt Ralf Moeller nicht pauschal Menschen, die Fleisch und Tierprodukte konsumieren. Er selbst habe lange und viel Fleisch gegessen und gönnt sich ab und zu auch immer noch ein Stück Fisch oder ein Ei. Aber schon kleine Schritte könnten helfen, um gesünder zu leben und die Umwelt zu entlasten. "Wenn du einmal die Woche etwas Veganes isst und dich vegan ernährst, ist das schon eine große Nummer für dich, ein großer Schritt", findet er.

Der Schauspieler möchte mit seinem neuen Kochbuch "Vegan Gladiators" die vegane Ernährung für den Alltag zugänglicher machen. Ein geläufiger Vorwurf lautet nämlich, Veganerinnen und Veganer würden notwendige Proteine fehlen, da sie auf Fleisch verzichten. Diesem Mythos widerspricht der ehemalige Bodybuilder: "Wir ernähren uns ja schon alle vegan! Wir essen Gemüse, Linsen, Erbsen, Spinat, Hummus, Pilze und Walnüsse. Diese ganzen Sachen haben Proteine."

Und er widerspricht einem weiteren Vorurteil: "Vegan ist so ein Wort, das wird immer gleich abgetan mit nur Grünzeug, dünn und keine Kraft", sagt er. Er selbst fühle sich so fit wie noch nie. Der Mister Universum von 1986 betont aber auch, dass Ernährung nicht nur für den Körper wichtig sei, sondern sich auch auf das generelle Wohlbefinden auswirke. Dabei spiele es in jeder Ernährungsform eine große Rolle, wie man sich ernährt. Pommes seien auch vegan, aber alles andere als gesund. Wer sich vegan ernährt, werde also nicht pauschal abnehmen, so der Fitnessprofi.

Ralf Moeller: Übermäßiger Zucker "sollte bestraft werden"

Menschen sollten wieder gesünder leben. Das ist eine wesentliche Motivation für Ralf Moeller, um so offen über seinen Lebensstil zu sprechen. In Deutschland liegt der durchschnittliche Body-Mass-Index (BMI) für Frauen bei 26, für Männer bei 27 kg/m². Bei einem BMI von 20-25 kg/m² spricht man von einem normalen Gewicht, bei über 25 von adipös, also übergewichtig. Das wirkt sich auf die weltweite Gesundheit aus. Zwei Milliarden Menschen weltweit sind übergewichtig. An den Folgen – Diabetes, Krebs oder Herzinfarkt – sterben jedes Jahr etwa 2,8 Millionen, schätzt die Weltgesundheitsorganisation WHO.

Darüber ärgert sich der 64-jährige Sportler Ralf Moeller. Das sei insbesondere für Kinder gefährlich: “In den meisten Lebensmitteln ist das fünffache an Zucker drin. Das sollte bestraft werden!” Der übermäßige Konsum von Fleisch und ungesunden Fertigprodukten sei reine Gewohnheitssache. Diese Gewohnheit zu ändern, möchte er nun mit seinem Buch schmackhafter machen. Allgemein werde ein veganer Lebensstil besonders in größeren Städten einfacher, so Ralf Moeller: "Es hat sich in Deutschland schon sehr viel getan. Es gibt auch in Hamburg, Köln, München und Berlin tolle vegane Restaurants, wo man hervorragend essen kann." Und auch bei Aldi, Lidl und Co. könne man mittlerweile gut vegan einkaufen.

