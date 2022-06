Weniger als 50 Familien in Deutschland haben mehr Vermögen als die ärmere Hälfte der Gesellschaft. Da wäre es doch nicht zu viel verlangt, wenn "die Reichen" der Gesellschaft insgesamt etwas zurückgeben, fordert der stern-Autor Walter Wüllenweber.

"Wir brauchen gut 200 Milliarden für die Infrastruktur, um klimaneutral zu werden, wir brauchen 100 Milliarden für die Bundeswehr, wir brauchen Geld für die Digitalisierung, wir müssen die Schulen erneuern […] jetzt ist die Frage: Wer soll's zahlen?" Das fragt stern-Autor Walter Wüllenweber in der 291. Ausgabe des Podcasts "heute wichtig" – und liefert gleich mehrere Antworten mit.

"Es gibt drei Möglichkeiten: Entweder wir machen Schulden oder wir sagen, es zahlen die normalen Deutschen über die Mehrwertsteuer, also wir alle. Oder wir sagen, es zahlen diejenigen, die in den letzten 40 Jahren in einer Art und Weise bevorzugt wurden, wie man es sich nicht vorstellen kann", so Wüllenweber. Ein Vorteil an Option drei wäre auch, dass sich der Lebensstandard dieser Menschen gar nicht ändern würde, sie müssten also auf nichts verzichten. Denn einen großen Teil ihres Geldes setzen sie eben nicht für Lebenshaltungskosten ein – anders als etwa die Mittelschicht.

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Reiche entlasten, damit alle etwas davon haben?

Gerne wird nicht zuletzt von der FDP das Argument gebracht: Wir müssen die Reichen nur stark entlasten, damit sie Geld sparen, dann fällt auch für die Ärmeren in der Gesellschaft etwas ab. stern-Autor Wüllenweber sagt: "Absoluter Quatsch! Und das ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen. Denn das Geld landet heutzutage auf Konten in Steuerparadiesen, sodass der deutsche Staat und wir, die Gesellschaft, nichts davon sehen."

