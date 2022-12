Jedes Jahr ist Kosmetik bei den Weihnachtsgeschenken vorne mit dabei. Dank TikTok und Co. dieses Jahr auch Rosenquarz – ein angeblicher Schönheitsroller, der Falten einfach wegrollen soll. Doch das Trendprodukt wird unter den widrigsten Bedingungen in Madagaskar hergestellt.

Als "Anti-Aging-Booster" gefeiert, in der Halskette als Schmuckstück eingebettet oder als energiebringender Stein im Trinkwasser gelagert – viele Influencer werben auf sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram mit Rosenquarz. Häufig in Rollerform in dezentem Pastellrosa oder als Gua Sha Stein für die Gesichtspflege. Kosmetik wird gern an Weihnachten verschenkt, und auch diese beiden Produkte dürften dieses Jahr unter einigen Weihnachtsbäumen liegen. Eine schöne Sache, wenn man seinen Lieben etwas Gutes tun möchte. Aber: "Es wird immer geworben mit: Das ist alles 100 Prozent organisch, ohne Chemikalien, ganz natürlich. Das findet man als Verbraucher oder Verbraucherin natürlich toll. Aber zu den Arbeitsbedingungen schweigen sich alle natürlich aus." Das kritisiert die Journalistin und NDR-Reporterin Nadja Mitzkat in der 425. Folge von "heute wichtig".

Rosenquarz: Für den schönen Roller arbeiten auch Kinder in Minen

Die Herkunft des Rosenquarzes ist meistens nicht ersichtlich. Anders als bei Gold zum Beispiel gibt es bei dem rosa Mineral kein Fairtrade-Siegel. Einer der Gründe, weshalb die Herstellungsbedingungen bis heute im Argen liegen. Nadja Mitzkat reiste selbst nach Madagaskar und traf dort in Minen auf arbeitende Kinder: "Man darf auf Madagaskar eigentlich erst ab 18 Jahren in den Minen arbeiten, weil es gefährlich ist, weil auch immer wieder Minen zusammenbrechen. [...] Aber das war eben eine Familie, die viele Kinder hatte und sehr arm war." Die Arbeitsbedingungen sind insgesamt sehr schwierig, Arbeitsschutz gibt es keinen, gearbeitet wird in Flipflops, so Mitzkat: "Ich hatte Angst auszurutschen, weil klar war, wenn ich ausrutsche, schneide ich mir meine Hände auf. Das hat man bei den Männern auch gesehen." Doch viele Familien sind wirtschaftlich abhängig von der Arbeit in den Minen, obwohl die Arbeiter:innen nur etwa 10 Cent pro Kilo abgebautem Rosenquarz verdienen. Laut der Welthungerhilfe leben von den rund 28 Millionen Einwohner:innen circa 81 Prozent unter der Armutsgrenze. Beobachtungen, die Nadja Mitzkat auch nach ihrer Recherche zu denken geben: "Da hat niemand ein Smartphone. Vielleicht hat einer ein Tastentelefon. Du bist gut dran, wenn du ein Fahrrad hast. Eigentlich niemand hat ein Auto." Ein starker Kontrast zu Deutschland, wo man den in Madagaskar abgebauten Rosenquarz vor allem mit Schönheit und positiver Energie verbindet.

Über 80 Prozent der Bevölkerung in Madagaskar ist arm

Die Schönheitsroller gar nicht zu kaufen oder zu verschenken, sei aber auch keine Alternative, findet die Journalistin: "Damit ist den Leuten vor Ort auch nicht geholfen. Das Problem ist, es gibt keine Transparenz in den Lieferketten und es gibt auch nicht ausreichend politischen Willen, daran etwas zu ändern." Ab 2023 tritt ein neues Lieferkettengesetz in Kraft. Ein Anfang, doch war das Gesetz schlagkräftiger geplant: "Ursprünglich sollte man als deutsches Unternehmen auch auf Menschenrechte und Umweltschutz im Abbauland achten müssen. Aber dann wurde es so abgeschwächt durch die Wirtschaftslobby und den damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier, dass sie jetzt nur noch bis zum ersten Zulieferer schauen müssen", erklärt Mitzkat. Das ist beim Rosenquarz meist China, wo die Steine zu Rollern und Co. verarbeitet werden. So können sich deutsche Unternehmen leichter aus der Affäre ziehen. Verbraucher:innen können zwar nicht auf alles achten, aber sie können beim Kauf zum Beispiel nach der Herkunft der Rosenquarz-Produkte fragen. Auch um Bewusstsein dafür zu schaffen, woher dieser "Wunderstein" so kommt, den manch Influencer:in sogar damit bewirbt, dass er Mitgefühl und Stärke fördert.

