Was will Wladimir Putin? Die Sowjetunion wiederherstellen, sich zum Zaren krönen? Beides möglich, sagt die Putin-Expertin Dr. Liana Fix. Um zu verstehen, was Putin will, müsse man verstehen, in was für einer Welt er lebt, erklärt sie bei "heute wichtig".

Der Mann ist wahnsinnig, krank im Kopf, völlig durchgedreht. Das hört man dieser Tage immer wieder in den Medien und genauso im Freundeskreis, wenn es um Russlands Präsidenten Wladimir Putin geht. Klar: Kein normal denkender Mensch könnte so etwas verbrechen, was Putin gerade in der Ukraine anrichtet. Doch Wladimir Putin lebt ganz einfach in einer anderen Welt. So erklärt es die Russland-Expertin und Programmleiterin für Internationale Politik der Körber-Stiftung Dr. Liana Fix in Folge 251 von "heute wichtig".

"Wladimir Putin versteht den Westen nicht, dass es ein Bedürfnis gibt in einer freien Gesellschaft zu leben." Laut Fix habe Putin tatsächlich geglaubt, dass die Ukraine ihn mit offenen Armen empfangen würde. Sein größter strategischer Fehler sei es daher gewesen, seine Soldaten in einen Krieg zu schicken, von dem sie überhaupt nicht wussten, dass es einer werden würde. Nun passt er seine Strategie an, denn Putin verfolge ein ganz klares Ziel, so Dr. Liana Fix: "Putin sieht sich in einer Reihe mit den großen der russischen Geschichte."

Was Putin möchte, ist russische Geschichte schreiben.

Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

