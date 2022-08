Finnlands Regierungschefin Sanna Marin wurde beim Feiern gefilmt. Das Video hat europaweit Wellen geschlagen – und teils für scharfe Kritik gesorgt. Aber wie geht eigentlich Finnland mit einer jungen Frau als Regierungschefin um?

Eine Welle junger Politiker:innen scheint die Politikwelt aufzumischen. Ein wichtiges Beispiel dafür ist Sanna Marin, die Regierungschefin Finnlands. Mit 36 Jahren ist sie viel jünger als der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz mit seinen 64 Jahren – und viele scheinen sich genau am Thema Alter auch abzuarbeiten. Marin steht aufgrund ihres Alters immer wieder in der Kritik. Erst vor Kurzem ist zum Beispiel ein Video von ihr aufgetaucht, in dem sie ausgelassen feiert. "heute wichtig"-Redakteurin Mirjam Bittner spricht deshalb in der 346. Podcastfolge mit stern-Redakteur und Skandinavien-Experte Rune Weichert.

"Sanna Marin ist eine recht beliebte Politikerin in Finnland"

Die Politik Finnlands wird oft in den Medien gelobt. "Finnland gehört laut dem World Happiness Report zu einem der glücklichsten Länder der Welt", erklärt Rune Weichert zu Beginn. Das liegt unter anderem auch an der progressiven Führung Sanna Marins, denn ihr Fokus ist "auf Gleichstellung zwischen Mann und Frau" und auch die Thematik rund um Klima und Umwelt sind ihr sehr wichtig. Doch es gibt auch Menschen, die Sanna Marins Regierungsstil eher negativ betrachten. "Es gibt natürlich immer wieder Kritik, wie man jetzt am Beispiel der Partyvideos gesehen hat, die ja aufgetaucht sind, wo dann eben gesagt wurde, so kann man sich eigentlich nicht präsentieren als Ministerpräsidentin", erklärt Weichert. Gleichzeitig betont er aber auch, "dass man bei Sanna Marin da eher hinguckt, weil man sagt, okay sie ist einerseits sehr jung, andererseits ist sie auch eine Frau."

Marin zeigt auf Social Media: Ich bin wie ihr – und das gefällt nicht allen

Vor allem aus Deutschland scheint sehr viel Kritik an Finnlands Regierungschefin nach dem Partyvideo aufgetaucht zu sein. Dazu hat Skandinavien-Experte Weichert eine klare Theorie: "Ich glaube das Ding ist einfach, wir kennen das so nicht in Deutschland […], ich glaube so einen Fall wie Sanna Marin, den hat man so nicht gehabt. […] Wir kennen Politiker immer als ein bisschen verklemmt, sehr spießig, sehr ordentlich, korrekt." Die Regierungschefin, die die sozialen Medien auch privat ausgiebig nutzt, passt da nicht in das Bild der Deutschen. Gleichzeitig warnt der stern-Redakteur aber auch davor, "dass sie das Private zu sehr mit ihrem Amt vermischt und da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein müsste."

Trotzdem hat Weichert Hoffnung, dass wir schon bald eine Welle an jungen Politiker:innen und damit eine neue Generation an jungen Regierungschef:innen in Europa bekommen werden.

