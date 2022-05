Die Helferin eines Teams des rettungsschiffes "Ocean Viking" hält ein Kind in den Armen, das zuvor aus einem überfüllten Boot gerettet wurde. Die Crews mehrerer privater Seenotretter-Organisationen haben am Sonntag Hunderte Bootsmigranten im zentralen Mittelmeer gerettet.

"Wir haben in einem Jahr mehr als 14.000 Menschen aus Seenot gerettet": Wie Helden plötzlich zu Straftätern werden

Monatelange heimliche Mitschnitte von Gesprächen, abgefangene E-Mails, ein eingeschleuster Polizist, verdeckte Ermittler, Wanzen – nein, das ist kein Ausschnitt aus einer Doku über die Staatssicherheit der DDR – das alles passierte so vor fünf Jahren auf einem Schiff der Seenotrettung. Morgen beginnt der Prozess gegen einige von ihnen.

Sascha Girke kann es nicht verstehen, in der 279. Ausgabe von “heute wichtig” sagt er: “Wir haben in einem Jahr mehr als 14.000 Menschen aus Seenot gerettet – und dieses Schiff ist einfach beschlagnahmt und liegt jetzt seitdem im Hafen von Trapani, verrottet da und auf der anderen Seite sterben Menschen.” Italienische Ermittler:innen haben Beweise gegen ihn und weitere Seenotretter:innen gesammelt und werfen ihnen unter anderem Menschenschmuggel vor. Dabei sind Behörden vorgegangen, wie in einem Agenten-Thriller, haben Personen aufs Schiff heimlich eingeschleust und Telefone überwacht.

Morgen nun beginnt der Prozess gegen die Iuventa 10. “Der Kern der Anklage der Staatsanwaltschaft ist, dass die Menschen, die wir an Bord genommen haben, eben nicht in Seenot waren, sondern dass wir mit lybischen Schmugglern vorher Treffpunkte ausgemacht haben, um diese Menschen direkt an Bord zu nehmen und dann im weiteren Verlauf die italienischen Behörden getäuscht haben”, sagt Girke im Gespräch mit “heute wichtig”-Host Michel Abdollahi.

Einsätze durch Seerecht legitimiert

“Alle unsere Einsätze sind gedeckt von dem internationalen Seerecht, der Genfer Menschenrechtskonvention und diversen anderen, auch nationalen Gesetzgebungen. Aber in Italien ist der Plan, mit der Rückendeckung der EU, die Ankunft von Menschen zu verhindern.”

Der Mensch – Fynn Kliemann

“Krise kann auch geil sein!” sagte mal der Unternehmer, Influencer, Handwerker … oft genannter Tausendsassa ... Fynn Kliemann. Was ist das eigentlich für ein Typ und wie tickt der? Journalist Jonah Lemm hat Kliemann interviewt. Er glaubt nicht, dass Kliemann sich mit defekten Masken bereichern wollte, ihm sei eher alles über den Kopf gewachsen. Trotzdem sieht der Journalist Kliemann in der Verantwortung.

