Sommerpause in Berlin: Wie sich Olaf, Annalena & Co. bisher geschlagen haben

Podcast "heute wichtig" Sommerpause in Berlin: Wie sich Olaf, Annalena & Co. bisher geschlagen haben

Kurz vor der Sommerpause gibt’s eine erste Bilanz der Ampel. Wie Bundeskanzler Olaf Scholz kommuniziert, warum Robert Habeck der lachende Gewinner ist und wer zum politischen Ampel-Viereck gehört.

"Am Anfang dachten die, die könnten mit der sparsamen Merkel-Kommunikation durchkommen, die Lage ist aber eine andere", sagt der Journalist Hajo Schumacher in der 311. Folge des Podcasts “heute wichtig” über das Team rund um Olaf Scholz.

Vieles müsse sich erst einspielen, schließlich müssten nach 16 Jahren Merkel-Regierung viele Ministerien erst auf einen neuen Sound eingeschworen werden, so Schumacher im Gespräch mit Moderator Michel Abdollahi.

Für Lob ist es noch zu früh

Robert Habeck und Annalena Baerbock haben viel Lob bekommen, doch eigentlich ist es noch zu früh, für eine Analyse. Auch ein anderer Minister bekommt Vorschusslorbeeren, so Hajo Schumacher: "Journalisten lieben Cem Özdemir, das ist son bisschen so der Karl Lauterbach der Grünen. Ist das ein guter Landwirtschaftsminister? Ich habe keine Ahnung. Eine Regierung braucht mal locker ein Jahr, um sich mal einzuspielen, das ist wie eine Nationalmannschaft."

Für eine Spielanalyse ist es also noch zu früh, dafür kann man aber die Spieleraufstellung bewerten: “Ich finde es ganz interessant, wenn man sich dieses Viereck anguckt: Scholz, Habeck, Lindner und Baerbock, Außenministerin ist auch immer wichtig. Wenn man die so als Team sieht, dann ist das gar nicht so schlecht, weil der Habeck natürlich ein unglaubliches Kommunikations-Genie ist, er ist alles das, was Olaf Scholz nicht hat. Annalena Baerbock hat so eine unglaubliche Comeback-Geschichte hingelegt, die war vor einem Jahr mausetot”, sagt Hajo Schumacher bei “heute wichtig”.

Der schüchterne Bundeskanzler

Beim G-7-Gipfel hat Bundeskanzler Olaf Scholz eher anderen den Vortritt gelassen und sich selbst zurückgenommen. Hajo Schumacher sagt: der Bundeskanzler sei einfach schüchtern.

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Ihr Abo für “heute wichtig”

Verpassen Sie auch sonst keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.