Beim "Podcast Festival Leipzig" diskutierte "heute wichtig"- Moderator Michel Abdollahi erstmals live mit seinen Gästen. In dieser Sonderfolge spricht Vorständin Tijen Onaran über Gil Ofarim, Friedrich Merz und die Ukraine.

Spätestens seit Gil Ofarim beim Musik-Live-Event "Die Passion" von RTL wieder über die Bildschirme gehuscht ist, ist die Causa Gil Ofarim erneut Thema. Wobei es bei dem Fall um viel mehr geht als "nur" um die Frage, schuldig oder unschuldig. Für "heute wichtig"- Moderator Michel Abdollahi geht es dabei um Haltung, Meinung, Hetzjagd, und um die Frage: "Ab wann sollte ich als öffentliche Person Stellung beziehen?"

Selten hatte sich ein Blatt so schnell gewendet: Von einer riesigen Solidaritätswelle für Gil Ofarim hin zu einer Hetzjagd gegen ihn in den sozialen Medien. Daher ist sein Fall ein wichtiges Gesprächsthema beim allerersten "heute wichtig" Live-Podcast mit der CEO von Global Digital Women, Investorin, Gründerin und Sprecherin für Vielfalt, Tijen Onaran.

Haltung mutig hinterfragen

Beim ersten "Podcast Festival Leipzig" am 1. April 2022 vor 200 Menschen, sagte sie Moderator Michel Abdollahi, auch sie habe zunächst überlegt, das Video zu teilen. Und ergänzt: "Zunächst aber sollte sich jede Person die Frage stellen: Welche Haltung habe ich dazu?"

In Zeiten, in jeder sich gerne schnell empört ist es wichtig, sich die Dinge von allen Seiten anzusehen. Da sind sich Michel Abdollahi und Tijen Onaran einig. Man müsse sich auch immer bewusst sein, was das mental mit Menschen mache, so Onaran in der Sonderfolge #255 bei “heute wichtig”.

Zwar hat die Staatsanwaltschaft inzwischen Anklage gegen den 39-jährigen Ofarim, wegen Verleumdung und falschen Verdächtigungen, erhoben, allerdings entscheidet das Landgericht Leipzig erst in einigen Wochen darüber, ob es die Anklage der Staatsanwaltschaft zulassen und einen Prozess einleiten wird. Bis dahin gilt der Sänger als unschuldig.

