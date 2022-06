Der Bundestag berät zur Zeit über drei verschiedene Konzepte zur Neuregelung der Sterbehilfe. An allen Vorschlägen gibt es Kritik. Doch mit dem Tod sollte sich nicht nur die Politik beschäftigen, sondern wir alle.

Jeder hat das Recht auf selbstbestimmtes Leben – und auch das Recht, sich das Leben zu nehmen und sogar die Hilfe von Dritten in Anspruch zu nehmen. Das hatte das Bundesverfassungsgericht im Februar 2020 entschieden und damit das "Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung" gekippt. Wie wollen wir eigentlich sterben? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch Lukas Sam Schreiber. Er erklärt in der 307. Folge des Podcasts"heute wichtig", warum die Sterbehilfe so tabuisiert wird: "Ich glaube, wir alle hängen sehr am Leben und es ist eine gruselige Entscheidung, sich dann vorzustellen, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, dass unterstützt zu jedem Zeitpunkt zu machen, wie sie es wollen."

Lukas Sam Schreiber weiß, wie er sterben möchte, und vor allem weiß er, wie er nicht sterben möchte. Seit der Demenzerkrankung seiner Mutter setzt er sich mit dem Sterben auseinander, nun auch im Podcast "Die Suche nach dem guten Tod".

Der Schwarzmarkt ist unseriös

Die Neuregelung der Sterbehilfe ist notwendig, weil es momentan auch Angebote gibt, die eindeutig unseriös sind: “Aktuell gibt es einen Schwarzmarkt, wo Menschen, manchmal nicht mal Mediziner:innen, durch Deutschland gehen und Leuten bis zu 9.000 Euro abnehmen, um einen Giftcocktail zu bekommen, den die Menschen dann schnell nehmen. Der wird dann schnell weggeräumt, bevor die Polizei und die Ärzte kommen und dann finden die da einen Arztbrief, wo draufsteht, der hatte zig Krankheiten und deswegen ist der dann eines natürlichen Todes verstorben. Das ist höchst gefährlich", sagt Lukas Sam Schreiber bei “heute wichtig”.

Er versucht so normal, locker und auch mal humorvoll, wie es nur geht, mit diesem Thema umzugehen, denn: "Wir haben Corona erlebt, wir erleben den Ukraine-Krieg - der Tod spielt eine Rolle in unserem Leben."

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Ihr Abo für “heute wichtig”

Verpassen Sie auch sonst keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.