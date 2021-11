In den USA geht es ab heute vor dem Supreme Court das neue Abtreibungsgesetz von Texas. Billigt das oberste US-Gericht das sogenannte “Heartbeat Bill” der texanischen Republikaner könnte das fatale Folgen für sämtliche Frauen in den USA haben.

Eigentlich gilt in den USA seit den 70er Jahren ein Gesetz wonach die Staaten eine Abtreibung vor der 24. Schwangerschaftswoche nicht verbieten dürfen. Jetzt könnte die Uhr in den USA zurückgedreht werden, so USA-Korrespondent Raphael Geiger. Das "Heartbeat Bill", das in Texas im September wieder in Kraft trat und nun seit heute den Obersten Gerichtshof beschäftigt, soll, laut Geiger, nicht mehr nur vom Staat durchgesetzt werden, sondern auch von Privatpersonen! "Also mutmaßlich militanten Abtreibungsgegnern, die in Zukunft damit Geld machen können, wenn sie zum Beispiel die Klinik verklagen, sollte die sich, ihrer Meinung nach, nicht an das neue Gesetz halten. Genauso kann (…) selbst der Uber-Fahrer belangt werden, wenn er eine Frau auch nur zu der Klinik Adresse gebracht hat." Da 6 Richter am Supreme Court als konservativ gelten und nur 3 als liberal, sieht Geiger eine Möglichkeit, dass die strengen Abtreibungsregeln nicht nur in Texas eingeführt werden könnten, sondern im ganzen Land.

"Raus mit euch, bewegt euch!"

Außerdem geht es bei "heute wichtig" um mentale Gesundheit! Etwa acht Prozent der Bevölkerung in Deutschland leiden an psychischen Erkrankungen. Wichtig ist, dass eine Depression professionell diagnostiziert und behandelt wird. Die Wissenschaftsjournalistin und Podcasterin Alexander Kraft sagt: "Alles, was Bewegung ist, ist gut. Laufen ist für psychische Krankheiten und Depressionen besonders gut."

