Nancy Pelosis Visite in Taiwan, der ranghöchste Besuch aus den USA in der Inselrepublik seit einem Vierteljahrhundert, hat China dazu veranlasst großangelegte Übungen direkt in der Tainwanstraße durchzuführen. Doch woher kommt dieser Konflikt und warum flammt dieser gerade jetzt so auf?

"Als 1949 der chinesische Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten und den Nationalisten/Republikanern endete, zogen sich Letztere nach ihrer Niederlage auf die Insel Taiwan zurück, während die Kommunisten in Festland-China das Ruder übernahmen. Und seit dem gab es zwei Chinas: einmal die chinesische Volksrepublik auf dem Festland und dann die "Republik China", so nannte sich das Regime in Taiwan und die standen sich seit dem feindlich gegenüber", sagt Journalist Jens Mühling in der 334. Folge des Podcasts “heute wichtig”.

Vor Parteikongress in China: Präsident Xi will vorher "in keiner Form Schwäche zeigen"

Doch warum eskaliert dieser Konflikt gerade jetzt? China-Kenner Jens Mühling hat dafür im Gespräch mit "heute wichtig"-Host Michel Abdollahi eine einfache Begründung: "Im Herbst steht der große Parteikongress an, bei dem sich Xi Jinping, Staatspräsident der Volksrepublik eine dritte Amtszeit sichern will, was eigentlich in China schon lange nicht mehr vorgesehen ist. (...) Deswegen möchte er sich vorher keine Blöße geben und in keiner Form Schwäche zeigen, deswegen ist der Konflikt in Taiwan so aufgeheizt."

Taiwan ist für China aber auch wirtschaftlich wichtig, denn der Inselstaat ist der größte Produzent für Computer-Chips und China wiederum der größte Abnehmer, der Welt.

Und so fühlt sich China beleidigt, von den USA und von Taiwan. "Diejenigen, die China beleidigen, werden bestraft", sagte Chinas Außenminister Wang Yi in der vergangenen Woche. Journalist Jens Mühling erwartet aktuell keine weitere Eskalation, jedoch wird man sehr genau beobachten müssen, wie weit China wirklich bereit ist zu gehen.

