Gerade erst haben sich 57 Prozent der Menschen in Deutschland für ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen ausgesprochen. Doch alleine schon das Wort "Tem-po-li-mit" lässt bei vielen den Puls steigen. Es wird mit Unfalltoten, Stau und Stress argumentiert. Doch es gibt auch Gegenargumente.

Der Deutsche und sein Auto, ja, das ist schon eine ganz besondere Verbindung hier im Auto-Land. Nun geht das Schreckgespenst Tempolimit wieder um – und jeder hat eine Meinung dazu. Die dauerlinksfahrenden, lichthupenden SUV-Fahrer von der Autobahn fürchten nichts so sehr wie die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dann gibt’s die Fraktion, die versucht zu beweisen, dass ein Tempolimit doch so sinnvoll wäre: für die Umwelt, die Gesundheit, den Stresslevel, den Spritverbrauch.

Verkehrsexperte Prof. Michael Schreckenberg nimmt diese Emotionen direkt mal raus und sagt in der 268. Folge von "heute wichtig": "Wenn ich etwas herunterregle (...) muss ich gleichzeitig eine Alternative anbieten, ich kann nicht einfach sagen, bleibt zu Hause." Und die Bahn, so der Experte im Gespräch mit Host Michel Abdollahi, "ist nicht das Angebot, was wirklich die Autofahrer begeistert und dann auf andere Strecken lockt."

Der Stau-Mythos

"Es ist ein genereller Fehlglaube, dass man mit einem Tempolimit Staus beseitigen kann. Die Staudynamik ist seit vielen Jahrzehnten erforscht und man weiß genau, wie Überlastungsstaus entstehen. Und die entstehen nicht bei Geschwindigkeiten von 160 anstatt 130, sondern bei 30 anstatt 60", so Prof. Schreckenberg weiter.

Was dagegen entstehen würde, das sei ein Volkswirtschaftlicher Schaden: "Durch ein Tempolimit würde ich volkswirtschaftlich gesehen, also nur diesen Aspekt betrachtend, ein großes Minus machen. Da muss man sich am Ende überlegen, was politisch gewollt ist."

Das kostet ein Stau

Das Minus entsteht, weil Menschen langsamer an ihr Ziel kommen und dadurch Arbeitszeit verlieren. So auch bei jedem Stau. Der Experte rechnet vor: "Ein einziger Stau, vier Kilometer über drei Stunden, auf einer zweispurigen Autobahn, hat einen volkswirtschaftlichen Schaden von 100.000 Euro zur Folge."

