Kaum etwas hat das Datingleben von jungen Menschen so verändert wie Tinder. In diesem Jahr wird die App zehn Jahre alt. stern-Reporterin Jana Luck spricht in der 316. "heute wichtig"-Folge über die Entwicklung des Online-Dating.

Tinder ist eine App fürs Smartphone, in der man Menschen kennenlernen kann, deren Standort sich vorwiegend in der eigenen Umgebung befindet. Wischt man ein Profil nach rechts, bekundet man Interesse. Nach links gewischt wird, wer einem nicht gefällt. Matchen sich zwei Menschen, können sie miteinander ins Gespräch kommen und sich treffen.

Swipen, wo immer man ist: So hat Tinder das Dating revolutioniert

Dieses Prinzip des Online-Datings hält sich inzwischen schon zehn Jahre lang. Die App ist nach wie vor die beliebteste Dating -App. Das Revolutionäre an Tinder, erklärt stern-Reporterin Jana Luck in der aktuellen Folge von "heute wichtig", war das Swipen. Tinder war die erste App, die sich diese digitale Geste zum Aushängeschild gemacht hat. Man musste sich nicht mehr durch die Profile klicken, sondern konnte überall und schnell wischen. "Tinder ist dabei aufgebaut wie ein Spiel, deshalb macht das auch so viel Spaß", erklärt Luck. Auch, dass die potenziellen Partner:innen in der Nähe sind, war ein neues Prinzip mit Durchschlagskraft.

Online-Dating: Ein Prinzip mit Zukunft

Inzwischen gibt es unzählige Dating-Apps, die neue Nischen im Markt suchen und "ein Stück vom Kuchen haben wollen", wie Jana Luck sagt. Und nicht nur mit den Apps selbst wird Geld verdient, auch drumherum ergeben sich neue Geschäftsfelder. So berichtet die Reporterin bei "heute wichtig" von Tinder-Ghostwriter Markus Dobler, der Menschen, die schüchtern oder in Zeitnot sind, hilft, ihr Profil zu optimieren, mit potenziellen Partner:innen zu chatten und ihnen schließlich ein Date verschafft. Die größte Veränderung im Online-Dating ist, dass es aus der "Schmuddelecke rausgekommen ist", sagt Jana Luck. "Es ist einfach normal geworden." Der Gedanke, dass so etwas nur "komische Leute" machen, sei von gestern. "Ich glaube, dass sich die Sichtweise darauf wirklich nachhaltig verändert hat."

