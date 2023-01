Dem Sport die gleiche Priorität zu geben wie anderen Dingen im Leben, sei psychologisch wichtig, um sich an seine Vorsätze zu halten., so Moritz Fiebig, der "fitteste Deutsche" (Symbolbild)

Ende Januar haben viele Menschen ihre Neujahrsvorsätze schon wieder über Bord geworfen. Wie man den inneren Schweinehund besiegt und auch im November noch regelmäßig Sport macht, dafür gibt Moritz Fiebig, der offiziell "Fitteste Deutsche" Tipps.

"Wenn du ein Handy hast, schreib dir einen Termin in den Kalender, genau wie einen Termin mit deiner Vorgesetzten. Dann hat es eine ebenso hohe Priorität, sich selbst ernst zu nehmen und zum Sport zu gehen", rät Moritz Fiebig in der 450. Folge des Podcasts "heute wichtig". Fiebig war 2022 schon zum zweiten Mal der "Fitteste Deutsche", hat den Titel in einem Wettbewerb gewonnen und verteidigt. Er spricht aus Erfahrung. Dem Sport die gleiche Priorität zu geben wie anderen Dingen im Leben, sei psychologisch wichtig, um sich an seine Vorsätze zu halten.

Es gibt unterschiedliche Ernährungstypen

Moritz Fiebig isst selbst am Tag sieben Mahlzeiten. Doch er sagt auch, man sollte ihn nicht zum Vorbild nehmen. Lieber soll man sich so ernähren, wie es zum eigenen Alltag und zum eigenen Fitnesstyp am besten passt: "Jeder hat seine eigene Ernährung. Mal gibt’s den einen Typen, der besser auf Fett funktioniert und nicht so viel Körperfett ansetzt. Manche kommen besser mit Kohlenhydraten klar, manche brauchen moderat Proteine. Es gibt nicht gut und schlecht, es gibt bei uns in der Beratung auch immer nur besser und schlechter." Heißt im Umkehrschluss: Lieber probiert man sich aus, als gar nichts zu tun. Man muss mit der Zeit ein Gefühl dafür entwickeln, was der Körper zu welcher Uhrzeit braucht, und das kann man lernen. Davon ist der Fitnesstrainer und Ernährungsberater überzeugt.

Fitness-Check: Der Hormonhaushalt ist wichtig

Für den Fittesten Deutschen Moritz Fiebig ist auch das Thema Hormone besonders wichtig. Denn die meisten Trainierenden vernachlässigen das oder wissen gar nichts davon. Dabei ist der Hormonhaushalt ein relevanter Faktor: "Hormone schlagen Kalorien! Das heißt, wenn bei deinen Hormonen etwas nicht stimmt, würde ich dir ans Herz legen, einmal die Hormone checken zu lassen." Neben dem Hormonhaushalt ist auch die Kalorienbilanz wichtig, so Fiebig: "Wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrennst, dann wirst du zunehmen und wenn du weniger zu dir nimmst, dann wirst du abnehmen." Klingt logisch, doch vielen Menschen, die abnehmen oder allgemein mehr Sport machen möchten, fällt diese Umstellung im Alltag gar nicht so leicht.

Gute Vorbilder findet man selten auf Instagram

Neben den körperlichen Faktoren ist auch die soziale Ebene wichtig, insbesondere, welche Vorbilder man sich sucht. Die sozialen Netzwerke und allen voran Instagram präsentieren ein Idealbild. Doch diese Fitness-Influencer:innen sind keine guten Vorbilder, sagt Moritz Fiebig, obwohl er selbst auf Instagram sehr aktiv ist. Er rät davon ab, sich mit Menschen auf Instagram zu vergleichen. Denn die zeigen sich mit vielen Filtern und dann auch noch in bildhübschen Kulissen. Stattdessen empfiehlt er: "Schaut euch lieber hier bei mir im Studio um. Ist da jemand, der vorher auch ähnlich aussah wie ihr jetzt gerade? Wie lange trainiert die Person, was macht die Person für Classes und wie ernährt der oder die sich?" Der Fitnesscouch ermuntert auch dazu, Personen anzusprechen und sie nach ihren Zielen und ihrer Vorgehensweise zu befragen. So komme man selbst zu eigenen, realistischeren Zielen als Instagram sie vermittelt.

Ihr Abo für "heute wichtig"

Verpassen Sie auch sonst keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: RTL+ Musik, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.