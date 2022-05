Zwei Jahre Corona, Inflation und nun der Ukraine-Krieg – viele Anleger:innen sind verunsichert, denn selbst auf der Bank verliert das eigene Geld an Wert. Finanzexpertin Sandra Navidi gibt Tipps, wie man sein Erspartes krisenfest machen kann.

Minus 68 Prozent bei Netflix, minus 59 Prozent bei Paypal, minus 50 Prozent bei Zoom … Nahezu alles, was das Leben in Corona-Zeiten leichter gemacht hat, scheint im Moment an Wert zu verlieren. Insbesondere die aufgelisteten Tech-Aktien. Das liegt natürlich nicht nur an Corona, sondern auch an der Inflation und dem Krieg in der Ukraine. Finanz- und Börsenexpertin Sandra Navidi rät in der 277. Folge von "heute wichtig" zur Vorsicht: "Es wird auch weiterhin nicht leicht für Anleger." Was also tun mit unserem Geld, das auf der Bank an Wert verliert, aber in besagten Aktien eben auch?

Tipps der Finanzexpertin: "Erstes Ziel sollte Vermögenserhalt sein"

Dass der Krieg in der Ukraine Folgen für die Aktienmärkte hat, zeigt sich ganz konkret: Hohe Energiepreise, Sanktionen und Lieferkettenschwierigkeiten führen zu höheren Preisen und einer wachsenden Inflation, erklärt Sandra Navidi im Gespräch mit Michel Abdollahi. Navidi ist Rechtsanwältin, Unternehmensberaterin, sowie Gründerin und CEO von BeyondGlobal LLC. Von New York aus analysiert sie den globalen Finanzsektor und berät insbesondere Klein-Anleger:innen: "Man sollte bei der Investition auf Unternehmen setzen, die krisenfest sind, auf die man angewiesen ist. Dazu gehören zum Beispiel Lebensmittel- oder Windelhersteller, also Firmen, die Preissetzungsmacht haben." Nach wie vor könne man in Aktien investieren, dann aber so diversifiziert wie möglich und eher in Form von ETFs als in einzelne Aktien.

Sanktionen schädigen auch die eigene Wirtschaft

Auch die Sanktionen, mit denen insbesondere der Westen Russland belegt, wirken sich auf den internationalen Finanzmarkt aus und verstärken die Unsicherheit. Gefragt nach der Rolle Russlands für den Weltmarkt, antwortet Navidi, die russische Wirtschaft sei klein und relativ unbedeutend. "Was man aber nicht vernachlässigen darf, ist die Tatsache, dass Russland auf dem größten Rohstoffschatz der Welt sitzt. Und das sind nicht nur Öl und Gas, sondern zum Beispiel auch Metalle, die wir für die Energiewende brauchen." Rein wirtschaftlich gesehen warnt die Finanzexpertin deshalb davor, langfristig die Kontrolle über die Folgen der Sanktionen zu verlieren: "Wenn man Sanktionen einläutet, bedeutet das immer, dass man sich zu einem gewissen Grad selbst schädigt. Aber wir müssen vorsichtig sein und aufpassen, dass wir dabei keine Kettenreaktionen mit Dominoeffekten auslösen, die wir nachher nicht mehr kontrollieren können."

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Ihr Abo für "heute wichtig"

Verpassen Sie auch sonst keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.