Demonstrierende halten vor dem Gebäude des Obersten Gerichtshofs der USA einen Banner und Plakate. Kein Thema in den USA steht für so tiefe politische und kulturelle Spaltung wie die Abtreibung

Der Supreme Court, das höchste Gericht der USA, will offenbar das Grundrecht auf einen Schwangerschaftsabbruch abschaffen. Der politische Kulturkampf zwischen den Demokraten und den Republikanern könnte damit seinen Gipfel erreichen.

Schon seit Jahren bekämpfen sich die Demokraten und die Republikaner. Wenn es nicht um Krieg geht, sind sich die beiden Parteien bei gar nichts einig, weder bei Corona, dem Haushalt und erst recht nicht bei den Waffengesetzen. Wie sich diese Uneinigkeit auswirkt, schildert der USA-Korrespondent Raphael Geiger. Er sagt, es würde "ständig geschossen" und zeichnet eine Realität, wie sie für uns in Deutschland meist nur schwer vorstellbar ist.

"Es sterben Leute, weil sie im Bus sitzen und der Bus auf der Straße in einen Schusswechsel gerät. Es sterben Kinder, weil sie am Spielplatz am falschen Ort zur falschen Zeit sind." Und auch beim Thema Corona steuert das Land der unbegrenzten Möglichkeiten auf einen für Geiger "traurigen" Meilenstein zu, der für ihn einfach nur "irre" ist – eine Millionen Corona-Tote.

Supreme Court spiele "das politische Spiel" der Republikaner mit

Dabei steht ein Thema für die tiefe Gespaltenheit des Landes wie kein anderes: Abtreibung. Und genau dieses könnte demnächst wieder neu verhandelt werden. Denn nach Berichten des US-Magazins "Politico" plant der Supreme Court, der oberste Gerichtshof der USA, das Recht auf Abtreibung kippen zu wollen.

Podcast "heute wichtig"

Dabei war das Thema in den Vereinigten Staaten bereits ad acta gelegt worden. "Es gab eigentlich diesen Konsens in der Abtreibungsfrage über Jahrzehnte, es gab überhaupt gar keinen Grund, das anzufechten", sagt Journalist Raphael Geiger in der 267. Folge von "heute wichtig" und erklärt weiter, dass der Supreme Court im Grunde "das politische Spiel" der Republikaner mitspielen würde. Als ein Spiel sehen Millionen Frauen in den USA diese Entscheidung nicht. Für sie geht es um Selbstbestimmung und Rechtssicherheit. Und auch um Freiheit.

