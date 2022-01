Nicht denken, sondern einfach machen! Warum ausgerechnet das Gehirn bei der Umsetzung von Vorsätzen der Schlüssel zum Erfolg ist!

"In dem Moment, wo man anfängt zu denken, gibt man auf!" Das sagt Erfolgs-Podcasterin und Wissenschaftsredakteurin Alexandra Kraft in Folge 189 bei "heute wichtig". Sie ahnen es, liebe Lesende, es geht um die guten alten Vorsätze für das Jahr 2022. Laut einer Statista-Umfrage wollen 50 Prozent der Befragten mehr Sport machen, fast genauso viele Menschen möchten sich gesünder ernähren, abnehmen oder sparsamer Leben.

Wie gelingt das Umsetzen unserer Vorsätze?

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in unseren Gewohnheiten, so Kraft. Zweieinhalb Monate braucht es in etwa um eine Gewohnheit zu ändern bzw. eine neue einzuführen. Bei Vorsätzen gehe es darum den "Ermüdungskampf" mit dem eigenen Gehirn zu vermeiden. "Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das ist das, was uns rettet!" Denn wir können unser Gehirn umprogrammieren, negative Glaubenssätze wie "Ich muss noch Sport machen!" gegen Positive austauschen, wie "Wenn ich Sport gemacht habe, geht es mir danach besser." Alexandra Kraft sagt von sich, sie wäre heute ein anderer Mensch, vermutlich nicht so ein gesund lebender, hätte sie diesen Schritt nicht konsequent umgesetzt. Und das können wir alle schaffen, meint die Expertin im Gespräch mit Host Michel Abdollahi.

Ist eine vierte Impfung sinnvoll?

Die Gesundheitsminister:innen der Länder haben bereits Anfang der Woche über einen möglichen zweiten Booster, also eine vierte Corona-Impfung beraten. Und auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach will bestimmte Teile der Bevölkerung darauf vorbereiten, allerdings fehlen aktuell noch belastbare Studien zur Wirksamkeit. Der Immunologe und Mitglied der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Professor Andreas Radbruch sagt, wir müssen unserem Immunsystem Zeit geben: "Die besten Antikörper werden zum Schluss gemacht und die Zellen, die die Antikörper machen, die am allerbesten sind, nach ungefähr sechs Monaten, die nisten sich dann im Knochenmarkt ein. Selbst wenn das Virus und der Impfstoff gar nicht mehr da sind, dann überleben sie dort […] und schützen uns ein Leben lang mit diesen sehr guten Antikörpern." Ob eine vierte Impfung sinnvoll ist, das hängt lauft Prof. Radbruch davon ab, ob ein neuer Impfstoff da ist, der auch gegen Omikron hilft. Eine vierte oder fünfte Impfung mit dem alten Impfstoff sei nicht mehr sinnvoll, denn die Wirksamkeit geht immer weiter runter.

Schweineherz-Transplantation als Chance für Todkranke?

Letzte Woche ist es Ärzt:innen in den USA gelungen, einem 57-jährigen Mann, ein Schweineherz zu transplantieren. Der medizinische Durchbruch nennt sich Xenotransplantation. Im "heute wichtig"-Podcast erklärt Wissenschaftsredakteurin Nicole Simon, warum es vor allem praktische Gründe hat, dass Organe von Schweinen bei der Xenotransplantation eine Rolle spielen. Außerdem berichtet unsere Kollegin, dass es noch dauern wird, bis diese neue Art der Transplantation zur Normalität in Krankenhäusern werden könnte - denn zuerst müssen klinische Studien durchgeführt werden und die brauchen Zeit.

